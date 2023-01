Las ovejas y cabras pueden frenar incendios forestales, te contamos cómo

https://sputniknews.lat/20230106/las-ovejas-y-cabras-pueden-frenar-incendios-forestales-te-contamos-como-1134413909.html

En las últimas décadas, el mundo registró un incremento de incendios debido a las sequías cada vez más frecuentes, generadas en parte por el calentamiento global. Y América Latina no es la excepción a esta realidad.Según el Servicio de Vigilancia Atmosférica de Copernicus, el primer semestre de 2022 registró una actividad "inusualmente alta" y una "intensidad récord" de incendios en Sudamérica.Expertos enfatizan en la importancia de la prevención, para evitar daños. Así nace esta idea en la que basó su tesis la veterinaria chilena Gabriela Chávez.Cuando un incendio atacó el área del Campus Sur (de la Universidad de Chile) donde pastaban las ovejas, las llamas se detuvieron en el área que había sido pastoreada. Así, la tesista decidió sumar esta arista a la investigación, informaron desde la Universidad de Chile.El "pastoreo estratégico tiene varias líneas de trabajo. Una controla la biomasa combustible para prevenir incendios. Se utiliza el servicio ecosistémico que prestan los herbívoros, para poder devolver ciclos naturales como recuperar el ciclo del agua, la recuperación de la materia orgánica, ciclos minerales", agregó el especialista.La tarea consiste en "entrenarlas con el fin de manejarlas de una forma más simple".Toro explicó el procedimiento. "Usamos una malla eléctrica conectada a un generador de pulso eléctrico que tiene un panel solar. Hacemos cuadrantes, mini potreros, y vamos moviendo los animales en el lugar que nosotros queremos que hagan su labor, que es abonar y pastorear", explicó.“Ellos orinan, defecan, babean, van dejando su rastro y consumiendo la biomasa. Devuelven la fertilidad natural que en estos suelos muchas veces escasean, que es la microbiología. Para poder ir descomponiendo también todos estos residuos vegetales que van quedando, los pastos quebrados que quedan encima, todo es alimento para el suelo", agregó."Esto, en efecto acumulativo, puede recuperar. Y en el mejor de los casos, devolver la asociación ecológica natural a estos sitios que están obviamente con otra asimetría", concluyó el especialista.El veterinario aclaró que cualquier raza animal puede entrenarse para este tipo de tareas. Y solo varía la forma en que se aplica el pastoreo, dependiendo del tipo de suelo."Eso es lo lindo: cada solución es local, y se pueden combinar y entrenar a los animales que se tengan a disposición. Es una solución barata, sustentable, muy local. Y no necesita imitar a otro país, cada uno puede inventar su fórmula", indicó.Esto y más en Zona Violeta. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

