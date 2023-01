https://sputniknews.lat/20230106/por-que-es-tan-criticado-el-candidato-de-boric-para-fiscal-general-de-chile-1134386045.html

Por qué es tan criticado el candidato de Boric para fiscal general de Chile

Por qué es tan criticado el candidato de Boric para fiscal general de Chile

En su tercer intento para designar al nuevo fiscal nacional, el presidente Gabriel Boric nominó a Ángel Valencia para ocupar el cargo al frente del Ministerio... 06.01.2023, Sputnik Mundo

2023-01-06T05:15+0000

2023-01-06T05:15+0000

2023-01-06T05:15+0000

américa latina

gabriel boric

marta herrera

valencia

andrés chadwick

fiscal general

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/01/06/1134385900_0:76:1045:663_1920x0_80_0_0_76a683a0a66657ebfa462a2902488a6c.jpg

Para ser ratificado, Ángel Valencia requiere de dos tercios de los votos. Los anteriores nominados por el Gobierno de Gabriel Boric, José Morales y Marta Herrera, no alcanzaron esa cifra de 33 votos.Al conocerse la designación de Valencia, el diputado Daniel Núñez, del Partido Comunista, aseguró que el candidato a fiscal nacional tiene vínculos políticos con la "derecha dura". Indicó que sectores políticos como la Unión Demócrata Independiente (UDI) "instalaron" el nombre de Valencia para el cargo y bloquearon a la anterior candidata del presidente Boric, Marta Herrera, según consigna El Mostrador.Nuñez también señaló los vínculos de Valencia con los exministros del último Gobierno de Sebastián Piñera (2018-2022), Andrés Chadwick (Interior) y Alberto Espina (Defensa). "Valencia debe dar garantías al país que ante un lobby de, por ejemplo, su exabogado con el cual compartió estudios, Alberto Espina, o ante un telefonazo de Chadwick, él no va a detener investigaciones donde aparezcan afectados políticos de derecha", dijo el diputado.Valencia, en entrevista con Ex-Ante, señaló que no existen conflictos de interés y que durante este proceso para la designación se dijeron muchas falsedades en su contra: "Durante todo este proceso he sido víctima de imputaciones, de tergiversaciones, de afirmaciones falsas, nada más que con el objeto de intentar desacreditarme".Quién es Ángel ValenciaValencia es abogado, graduado en la Universidad de Chile. Tiene un máster en Leyes por la California Western School of Law, con especialización en litigación oral. Es doctorando por la Universidad de Salamanca.Es docente de la Universidad Alberto Hurtado y también ha impartido clases en la Universidad Católica de la Santísima Concepción; la Universidad Finis Terrae; la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad de Valparaíso, entre otras instituciones de educación superior del país y en el exterior.En el ámbito del Ministerio Público, Valencia se desempeñó como abogado asesor del fiscal regional de Aisén entre 2002 y 2003. Como fiscal adjunto, entre 2003 y 2006, fue destinado a la investigación de delitos económicos y aduaneros, crimen organizado y corrupción en la Fiscalía Local de Valparaíso.Más tarde estuvo a cargo de la investigación de bandas criminales y sicarios en la Fiscalía Metropolitana Sur. Allí también encabezó un programa piloto para rehabilitar y reinsertar a delincuentes primarios.

https://sputniknews.lat/20221230/el-presidente-chileno-indulta-a-10-personas-condenadas-en-el-marco-de-las-protestas-de-2019-1134195819.html

valencia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

gabriel boric, marta herrera, valencia, andrés chadwick, fiscal general