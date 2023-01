https://sputniknews.lat/20230106/sacrificio-y-trabajo-duro-la-receta-de-sunak-para-paliar-las-tres-crisis-que-azotan-a-reino-unido-1134358506.html

"Sacrificio y trabajo duro": la receta de Sunak para paliar las tres crisis que azotan a Reino Unido

"Sacrificio y trabajo duro": la receta de Sunak para paliar las tres crisis que azotan a Reino Unido

Con las palabras "sacrificio y trabajo duro" el primer ministro británico, Rishi Sunak, resume su receta para paliar las crisis económica, sanitaria y... 06.01.2023, Sputnik Mundo

2023-01-06T15:00+0000

2023-01-06T15:00+0000

2023-01-06T15:00+0000

internacional

rishi sunak

europa

reino unido

💗 salud

📈 mercados y finanzas

migración

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/01/05/1134358323_236:28:2918:1537_1920x0_80_0_0_19ee65d191de8a594bd19e3d33c184f3.jpg

En su discurso del 4 de enero, Rishi Sunak anunció "cinco promesas que darán paz mental" a los británicos en el 2023 entrante. El político aseguró que "sobre ellas construiremos un futuro mejor para nuestros hijos y nietos" y agregó que "estas son las prioridades de la población".El jefe del tercer Gobierno británico en tan solo un año pidió a la población ser juzgado, precisamente, por su capacidad para cumplir estas promesas.Para lograr los objetivos planteados, Sunak llamó a la población a "cambiar de mentalidad", defendiendo que "ningún Gobierno y ningún primer ministro ha podido cambiar el país a su voluntad". "Los cambios requieren sacrificio y trabajo duro (...) los cambios serán duros y llevan tiempo", puntualizó."Dar seguridad financiera" a las personas"Primero, vamos a disminuir a la mitad la inflación este año para reducir el costo de vida de las personas y darles seguridad financiera. Segundo, haremos crecer nuestra economía y lograremos crear empleos bien pagados", declaró.Las últimas estadísticas mostraron que la tasa de inflación anual del Reino Unido se situó en el 10,7% a finales de noviembre, la más alta en casi 40 años, mientras que el salario real de los británicos cayó un 3% en 2022, el mayor descenso desde 1977, en medio de un elevado aumento del costo de vida.En un intento de aliviar la situación, el Banco de Inglaterra subió su tipo de interés de referencia 75 puntos básicos, del 2,25% hasta el 3%. El regulador también informó que la economía británica entró en recesión y estima que durará todo 2023 y la primera mitad de 2024.El primer ministro aseguró que para él es importante que "se reconozca el trabajo duro" de la población y prometió reducir los impuestos para la clase trabajadora en el futuro.Sunak agregó que su intención es hacer disminuir la deuda del país para garantizar el futuro de los servicios públicos. Y es que el Reino Unido se ha visto afectado por las huelgas que demandan el incremento de salarios y se van acumulando en el sector sanitario, de transporte, almacenamiento, postal y de seguridad.Hay más de 130.000 vacantes en el sector de salud del país. El personal sanitario se ve obligado a abandonar los hospitales en busca de puestos mejor remunerados ante el aumento de los costos. Antes, comentado muchísimas protestas de los trabajadores de Sanidad, el primer ministro aseguró que los aumentos salariales podrían empeorar la inflación.A causa de que los trabajadores de los hospitales se enfrentan a problemas economicos, esto provoca otra crisis en el país, en el sistema de salud. "Medidas urgentes" para paliar la crisis sanitaria"En cuarto lugar, reduciremos las listas de espera en el sistema sanitario para que la gente reciba atención sanitaria de forma más rápida", declaró.Sunak afirmó que su Gobierno está "tomando medidas urgentes" para aumentar la capacidad de camas de hospital en 7.000, y agregó que "el Servicio Nacional de Salud [NHS, por sus siglas en inglés] trabaja con urgencia en planes futuros para las ambulancias".Actualmente, una nueva variante altamente infecciosa de COVID-19 se está extendiendo en el Reino Unido y el número de casos de gripe está aumentando rápidamente. Los expertos calculan que entre 300-500 personas mueren cada semana en el Estado debido a retrasos y otros problemas en la atención de urgencias.En respuesta a las promesas de Sunak, el director del Colegio Real de Enfermería (Royal College of Nursing, RCN), Pat Cullen, cuyos miembros se retiraron el mes pasado, afirmó que "parecía desconectado de la realidad de lo que está sucediendo y los motivos que dieron lugar a ello" en el NHS. Anteriormente, los responsables de sanidad del país aseguraron que el futuro del sistema sanitario "está en manos del Gobierno". Así, el presidente de la junta directiva de la Asociación Médica Británica, el profesor Phil Banfield, declaró que la situación del Servicio Nacional de Salud es "intolerable e insostenible".Por su parte, el conocido como ministro de Sanidad en la sombra, Wes Streeting, encargado de hacer oposición al ministro de Sanidad gubernamental, también se mostró de acuerdo con la opinión de que las autoridades deben resolver este problema."El NHS no está soportando la presión que el personal lleva meses advirtiendo. ¿Dónde está el Gobierno?", manifestó.Pasos para detener la invasión de migrantesSin embargo, el primer ministro evitó responder a las preguntas de los periodistas sobre el plazo en el que piensa resolver el problema de los inmigrantes ilegales y en qué medida piensa el Gabinete reducir la afluencia de desplazados.Mientras tanto, los datos de la Oficina Nacional de Estadística muestran que aumentó la cifra de los refugiados en 331.000 personas en un año. A principios de noviembre, la ministra del Interior británica, Suella Braverman, declaró que busca vías para "detener la invasión" de inmigrantes que cruzan el canal de la Mancha en pequeñas embarcaciones hacia el país. Solo en 2022, más de 40.000 inmigrantes ilegales llegaron al país.La razón más común por la que los migrantes no comunitarios se trasladaron inicialmente al Reino Unido es la reunificación familiar, que representa un 49%, seguida del trabajo, que representa un 21%. La elevada proporción de inmigrantes familiares entre la población no comunitaria refleja en parte el hecho de que las personas que llegan con visados familiares tienen más probabilidades de establecerse permanentemente que aquellas que llegan con visados de trabajo o de estudiante, como se explica en un informe del Observatorio de la Migración.No es la primera vez сuando el Gobierno del Reino Unido planea deportar a los solicitantes de asilo que llegan a su territorio. El ex primer ministro Boris Johnson pretendía enviar migrantes ilegales del territorio británico a Ruanda.El rey Carlos III nombró a Rishi Sunak como nuevo primer ministro británico el pasado 25 de octubre. Se trata del tercero en un año, Sunak dimitió de su puesto como ministro de finanzas con Boris Johnson en el poder, lo que provocó la renuncia del entonces líder del Partido Conservador.

https://sputniknews.lat/20221223/el-rey-carlos-se-niega-a-reducir-el-costo-de-la-coronacion-por-la-pompa-y-ostentacion-gloriosas-1133909053.html

https://sputniknews.lat/20221216/una-deuda-millonaria-en-aumento-podria-colapsar-el-mercado-energetico-del-reino-unido-1133611454.html

https://sputniknews.lat/20230104/el-sistema-sanitario-espanol-esta-bajo-amenaza-de-colapso-por-auge-de-enfermedades-respiratorias-1134321185.html

https://sputniknews.lat/20221218/dia-internacional-del-migrante-que-paises-reciben-mas-desplazados-1133695489.html

reino unido

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rishi sunak, europa, reino unido, 💗 salud, 📈 mercados y finanzas, migración