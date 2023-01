https://sputniknews.lat/20230106/se-reanuda-el-transporte-de-carga-aerea-entre-turquia-y-armenia-1134408714.html

Se reanuda el transporte de carga aérea entre Turquía y Armenia

ANKARA (Sputnik) — Turquía y Armenia decidieron eliminar los obstáculos al tráfico aéreo directo de mercancías, informó el canal de televisión 'Habertürk'... 06.01.2023

Las fuentes señalaron, según la publicación, que el Ministerio de Comercio turco comunicó esta decisión a la Asociación de Exportadores Turcos. Más tarde, el portavoz del Ministerio de Exteriores de Armenia, Vahán Hunanián, declaró que Ankara informó a Ereván que se levantó la prohibición del transporte aéreo de mercancías entre ambos países. El vocero recordó que el establecimiento del transporte de mercancías fue uno de los acuerdos alcanzados durante la reunión de julio entre los representantes especiales de Armenia y Turquía. Armenia y Turquía no mantienen relaciones diplomáticas, la frontera entre ambos países está cerrada desde 1993 por iniciativa de la parte turca. Esta situación surgió, en particular, porque Ankara apoya a Azerbaiyán en el contencioso de Nagorno Karabaj y reacciona muy emocionalmente al reconocimiento internacional del genocidio armenio cometido en 1915 por el Imperio Otomano. El pasado 14 enero, los representantes especiales de Ereván y Ankara celebraron en Moscú su primera reunión en los últimos 13 años para normalizar las relaciones bilaterales, expresando el deseo de sostener un diálogo constructivo y no politizado, y después volvieron a encontrarse en Viena en tres ocasiones.

