Colombia: ¿cuáles son los principales retos para Petro?

El domingo 7 de agosto de 2022, el líder de la izquierda tomó posesión como máximo mandatario de los colombianos. En Bogotá hubo fiesta alrededor del inicio del primer Gobierno progresista en más de 200 años de independencia. "Esta posesión deja mucha esperanza, muchos símbolos importantes y fue algo lleno de sueños para la población colombiana. Petro tuvo un discurso muy moderado y de unión, por lo que tranquilizó a todos aquellos que no votaron por él", sostuvo Castillo.Asimismo, a nivel internacional, el nuevo Gobierno de Petro estuvo centrado en la cooperación, "con un mensaje de que Colombia sola no puede, necesita de todos para la lucha antidrogas", según Castillo. Para el analista, "el enfoque central ha sido el tema de la paz y de convertir a Colombia en una potencia de la vida". "Esta es la primera vez que el pueblo estaba acompañando a su presidente", indicó el especialista, quien además asegura que fue simbólico el hecho de que "la plaza estaba sin policías ni militares".Una política exterior proactiva y participativaPor otro lado, "se destacan cuatro pilares que caracterizan la política exterior del Gobierno: la paz, el respeto a la autodeterminación, el multilateralismo y la integración regional", explicó Calderón. Sobre las relaciones con EEUU, "se replanteó el diálogo con respecto al narcotráfico, el medio ambiente y el propio desarrollo del Acuerdo de Paz". Sobre ello, "de manera paradójica, la potencia norteamericana se ha mostrado más interesada ahora en el diálogo con Petro que con el Gobierno de Duque", concluyó.Petro y Boric renuevan el progresismo latinoamericanoLos nuevos Gobiernos de la región "buscan revertir el modelo neoliberal", dijo a Sputnik el periodista chileno Raúl Martínez.Los presidentes de Colombia y Chile proyectaron el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y aseguraron que el Gobierno chileno está dispuesto a continuar la retoma de diálogos de paz entre Bogotá y la guerrilla del ELN. Al respecto, "este ha sido un encuentro absolutamente fundamental", expresó Martínez. Asimismo, "el presidente Boric demostró una adhesión particular con el pueblo colombiano cuando fue nombrado en la ceremonia de toma de posesión", añadió el periodista chileno.Efectivamente, "se trata de una alianza que se vino dando incluso desde antes de la elección en Colombia", indicó. Petro ha sido invitado en la asunción de Boric y "ambos han mantenido una relación pautada cercanías políticas", sostuvo. En este sentido, "hay una esperanza con esta apuesta de los Gobiernos de Chile y Colombia para colocar a América Latina en un escenario de paz", expresó. Por tanto, "a nivel regional se retoma la senda que encabezaron los presidentes Chávez y Lula da Silva", concluyó.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y doctorando en Estudios Globales, Santiago Caetano, continuó su análisis sobre la incidencia de las empresas transnacionales en los Estados periféricos.Casa TallerEn M24 también nos contactamos con los artistas Walter Tournier y Lala Severi, con quienes dialogamos sobre su propuesta Casa Taller a Puertas Abiertas, donde se dan cuenta de los trabajos que ambos realizaron juntos.

