¿Cuánto poder tenía Ovidio Guzmán López y qué podría pasar ahora con el cártel de Sinaloa?

Luis Cresencio Sandoval González, secretario de Defensa Nacional de México, afirmó que la detención de Ovidio Guzmán López fue el resultado de seis meses de trabajo en la zona de influencia de la banda criminal de Los Menores, de la que Ovidio Guzmán López presuntamente fue el líder, añadiendo así que "se ha dado un duro golpe" a esta.Sin embargo, la distribución del poder en Los Menores o Los Chapitos, nombre con el que aún se conoce al cártel cercano al de Sinaloa, no se limitaba en un principio a una sola persona, por lo que la detención de Ovidio Guzmán López podría dar lugar a un desenlace imprevisible.Líder imprecisoEl narco Joaquín el Chapo Guzmán, detenido en 2016, tuvo al menos 10 hijos, cuatro de los cuales, Iván Archivaldo, Joaquín, Ovidio y Jesús Alfredo, los Chapitos bautizados por los medios de comunicación, lograron hacerse con el poder en el cártel de Sinaloa cuando se les presentó la oportunidad. La Fiscalía General de la República de México señala que el imperio de drogas que los Chapitos heredaron de su padre cuenta con al menos 5.000 hombres armados y controla el trasiego de drogas en la zona norte y oeste de Sinaloa, y la totalidad de los estados de Nayarit, Chihuahua y Baja California Sur, escribe la BBC.Sin embargo, no se pudo nombrar con precisión al líder claro entre ellos. Algunos consideraron que Iván Archivaldo era la persona que poseía la mayor influencia en el cártel de Sinaloa y fue él quien ayudó a Ovidio tras el primer intento de las autoridades mexicanas para detenerlo en 2019.Por su parte, el Departamento de Estado de EEUU afirmaba, según BBC, que Ovidio y su hermano Joaquín desempeñaban funciones de mando y control de alto nivel en su propia organización de tráfico de drogas. Por su parte, Cresencio Sandoval, acusó a Ovidio Guzmán de ser uno de los principales traficantes de metanfetaminas y fentanilo en EEUU.Conflicto internoAl mismo tiempo, el principal enfrentamiento dentro del cártel no fue entre hermanos. El líder también más respetado y popular dentro del cartel es Ismael el Mayo Zambada, con quien los hermanos comparten el poder del Sinaloa. BBC explica que es "el único miembro restante de la 'vieja guardia' de la organización criminal".A pesar de que ambos lados no pueden llegar a un acuerdo de cómo debe operar el cártel tratando de resolver las discrepancias en las batallas, la banda se queda como una de las organizaciones criminales más poderosas de México.Así que el solemne anuncio de la detención de uno de los hijos del Chapo no significa el fin del cártel de Sinaloa, sino "una oportunidad para que el presidente Andrés Manuel López Obrador reivindicara su posición tras la operación fallida, hace más de tres años, para capturar a Guzmán López". También hay líderes fuertes en su seno, dispuestos a luchar por el poder.Asimismo, la detención de uno de los hermanos Guzmán López no afecta en nada el fundamento de Sinaloa, un negocio de drogas, que lleva mucho tiempo establecido en la vida del país, como ya ha ocurrido con el Chapo.La BBC sostiene que la detención de Guzmán López tampoco conducirá a una reducción de la delincuencia relacionada con las drogas en México y la violencia que conlleva."Lo que sí es probable es que uno de los más beneficiados con la captura del hijo del Chapo sea Ismael el Mayo Zambada", señala BBC, y "ahora, sin uno de los Chapitos en la cúpula del cartel, seguirá reforzando esa posición".

