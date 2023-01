El príncipe Enrique confiesa que mató talibanes: "No pensé en ellos como personas"

"No fue una estadística que me llenó de orgullo, pero tampoco me dejó avergonzado. Cuando me encontré sumergido en el calor y la confusión del combate, no pensé en ellos como 25 personas. En realidad, no puedes lastimar a la gente si las ves como personas. Eran piezas de ajedrez fuera del tablero, las personas malas debían ser eliminadas antes de que pudieran matar a las buenas", recoge la cadena BBC, con base en declaraciones del propio Enrique.