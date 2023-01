https://sputniknews.lat/20230107/esto-es-lo-que-arriesgan-los-democratas-al-tratar-de-enjuiciar-a-donald-trump--1134411011.html

Esto es lo que arriesgan los demócratas al tratar de enjuiciar a Donald Trump

Este 6 de enero marca el segundo aniversario de los disturbios en el Capitolio, realizados por una turba convencida de que, en 2020, la presidencia le fue... 07.01.2023, Sputnik Mundo

Sin embargo, dos años después de los disturbios, el partido en el poder no ha podido proporcionar ninguna evidencia sólida que demuestre que el expresidente Donald Trump planificó una "insurrección" en Washington para tratar de permanecer en el poder. Aún así, los demócratas pueden ser lo suficientemente descarados para intentar enjuiciar al exmandatario, sin tomar en cuenta los riesgos políticos involucrados, dijeron a Sputnik los observadores. El 22 de diciembre pasado, el Comité de la Cámara de Representantes que investiga el ataque al Capitolio publicó su informe final, en el que acusa a Trump de una "conspiración de varias partes" para anular las elecciones de 2020 y "bloquear la transferencia de poder". Asimismo lo acusa de orquestar el motín en la sede del poder legislativo estadounidense. Varios días antes, el comité votó para remitir a Donald Trump y a varios de sus aliados al Departamento de Justicia por cargos penales que incluyen insurrección, obstrucción de un procedimiento oficial, así como declaraciones falsas y conspiración para defraudar al Gobierno. De continuar una investigación y si Trump es juzgado, condenado y encarcelado, podría pasar el resto de su vida en prisión, además de que quedaría inhabilitado para postularse a un cargo. Pero hay algo que los demócratas no están considerando. El analista político y profesor asociado de historia en el Alfred State College de la Universidad Estatal de Nueva York, el doctor Nicholas Waddy, explicó a Sputnik que existen riesgos políticos extremos si los demócratas continúan en su intento de enjuiciar al expresidente. El profesor cree que el hecho de que la evidencia contra Trump sea "espectacularmente débil" no garantiza que el sistema de justicia lo absuelva. "El Departamento de Justicia está poblado de enemigos de Trump, al igual que una gran parte del sistema judicial, sin mencionar el grupo potencial de jurados en Washington, la jurisdicción azul más profunda de Estados Unidos. Es muy cuestionable que el hombre más odiado del país, y probablemente del mundo, pueda tener un juicio justo", consideró. De esa manera, si Trump es encarcelado y procesado, esto también "restablecería efectivamente" el campo de candidatos republicanos para 2024, aumentanto la probabilidad de que un republicano más elegible, como el gobernador de Florida, Ron DeSantis, ocupe su lugar, de acuerdo con el profesor. "Los fiscales del Departamento de Justicia y los funcionarios del Partido Demócrata tendrían que preguntarse: ¿realmente vale la pena tratar de clavar a Trump en la pared a través del sistema de justicia?", cuestiona Waddy.No obstante, también señala que el partido de Joe Biden puede calcular que un juicio mantendría ocupado a Trump "y lo arrastraría por el lodo, posiblemente incluso lo dejaría en prisión, pendiente de juicio", lo que limitaría su efectividad como candidato en 2024 y justificaría el riesgo. Mucho ruido y pocas nuecesCon todo, el expresidente Donald Trump desestimó las conclusiones de la investigación del Comité de la Cámara de Representantes, acusando a lo que denominó la "Oficina Demócrata de Investigación" de intentar atraparlo y comparó las investigaciones de año y medio y nueve millones de dólares con un juicio político fallido. "Las referencias criminales que hizo el Comité del 6 de enero con respecto al presidente Trump son un ejercicio de persecución política y cumplimiento de deseos", dijo Waddy. Por su parte, Sergio Arellano, miembro de la junta asesora de Latinos for Trump, dijo a Sputnik que la investigación del 6 de enero ha demostrado ser una "cacería de brujas política", como Trump la ha descrito repetidamente, y aseguró que la prueba prometida durante mucho tiempo, sobre el comportamiento criminal del expresidente y sus aliados, nunca se materializó en la investigación de un año y medio.Adicionalmente, sugirió que hay muchos políticos que realmente merecen ser considerados penalmente responsables por acusaciones mucho más serias que las que pesan sobre Trump. Por ejemplo, Nancy Pelosi y su esposo por el presunto uso de información privilegiada. Asimismo, Hunter y Joe Biden, por el presunto escándalo de pagar , así como Hillary Clinton, por los correos electrónicos eliminados. En contraste, señala Arellano, Trump, quien fue "la única persona que expuso lo que realmente sucede en la política", es el único atacado.

