La industria agroalimentaria de Rusia se ha ido reorientando en 2022 a "países amigos"

MOSCÚ (Sputnik) — Rusia aumentó en un 25% las exportaciones agroalimentarias a "países amigos" el año pasado, comunicó a Sputnik la vice primera ministra... 07.01.2023, Sputnik Mundo

La vicepresidenta del Gobierno precisó que, hoy en día, Rusia exporta alimentos a 150 naciones. "Hay ciertos problemas técnicos debido a las sanciones, pero nada de politización tipo 'no compramos productos de origen ruso', que es lo más importante", añadió. El intercambio comercial con Europa también continúa pero, según Abrámchenko, "no cabe hablar en este caso de un mercado de venta en alza para los alimentos rusos". En marzo de 2022, el Gobierno de Rusia añadió decenas de nombres a su lista de "países inamistosos" que incluye, en particular, a Australia, Canadá, Corea del Sur, Estados Unidos, Japón, Montenegro, Noruega, Nueva Zelanda, Reino Unido, Singapur, Suiza, Taiwán (China), los 27 miembros de la Unión Europea y Ucrania. A finales de noviembre pasado, el ministro de Agricultura ruso, Dmitri Pátrushev, estimó en torno a 40.000 millones de dólares el valor de las exportaciones agroalimentarias al cierre de 2022. En 2021, esas exportaciones se situaron en 37.100 millones de dólares, una subida del 21% con respecto al año anterior, según el centro Agroexport anexo al Ministerio de Agricultura.

