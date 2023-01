https://sputniknews.lat/20230107/poblaciones-aisladas-y-economias-danadas-preocupa-la-bajante-del-rio-paraguay-1134418484.html

Poblaciones aisladas y economías dañadas: preocupa la bajante del río Paraguay

Las aguas del río Paraguay están por debajo de los niveles óptimos de utilización, situación que afecta la navegabilidad y afecta la economía a comerciantes... 07.01.2023, Sputnik Mundo

El descenso del nivel del agua a comienzos de 2023 está a solo medio metro de un récord histórico. En 2021, el río Paraguay registró la bajante más pronunciada de los últimos 100 años, al alcanzar la cota -0,75 metros. El 4 de enero el nivel estaba -0.14 m, luego de un par de días de lluvia que elevaron el caudal unos 11 centímetros.No obstante las precipitaciones, la bajante vuelve a ser pronunciada, ante la sequía y la ola de calor que afecta a partes de Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil. "Es una situación muy complicada [...]. Vamos a tener lluvias en enero, pero estas no van a ser suficientes y luego tendremos un mes de febrero muy seco y caliente", explicó Juan Carlos Muñoz, director de la Administración Nacional de Navegación y Puertos, a Noticias Paraguay.La bajante afecta las cuencas del río Paraguay en toda su extensión. En el departamento de Concepción (centro) el dragado no es suficiente para asegurar la navegación, por lo cual los viajes en barco desde allí a Bahía Negra, en el Alto Paraguay (norte), están limitados según el calado de las embarcaciones.La situación afecta a empresas y comerciantes que acarrean materiales y mercancías por el río. El barco Aquidabán, que funciona como una suerte de supermercado flotante que va desde Concepción a Bahía Negra, debió suspender los viajes debido a la bajante. A bordo de esta embarcación suelen viajar vendedores que ahora no pueden trabajar ni abastecer con sus productos a las poblaciones costeras a lo largo del río.Bahía Negra es una de las poblaciones más perjudicadas, ya que los 2.500 habitantes que viven allí no pueden acceder a los productos que solo llegaban en el Aquidabán, y que a su vez tiene dificultades para movilizarse por tierra debido a que los caminos están en malas condiciones a causa de las lluvias que se registraron esta semana, consigna Última Hora.La bajante del río Paraná también preocupa a las autoridades. Luis Jara, jefe del Departamento de Navegación e Hidrografía de la Comisión Mixta del río Paraná, expresó a Radio Nacional del Paraguay que la situación es crítica a la altura de Loro Cuarto, tramo del río compartido con Argentina. Allí el agua está tan solo a 0,50 metros y se busca mejorar la navegabilidad con dragados.

