https://sputniknews.lat/20230108/bolsonaristas-irrumpen-en-el-palacio-de-planalto-en-brasil-1134447482.html

Bolsonaristas irrumpen en el Palacio de Planalto y el Congreso Nacional en Brasilia | Videos

Bolsonaristas irrumpen en el Palacio de Planalto y el Congreso Nacional en Brasilia | Videos

Los partidarios de Bolsonaro invaden el Palacio de Planalto, sede del Gobierno, y el Congreso Nacional en la ciudad de Brasilia en una nueva protesta contra la... 08.01.2023, Sputnik Mundo

2023-01-08T18:26+0000

2023-01-08T18:26+0000

2023-01-08T19:05+0000

internacional

política

brasil

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/01/08/1134448454_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_97e697ef3ed7b39b8a928b24c2c74394.jpg

Los manifestantes rompieron los cordones de seguridad y confrontaron a la Policía en la Esplanada dos Ministérios, que trató de dispersar a la multitud con gas pimienta. Según los medios locales, en la zona había tres autobuses con agentes de seguridad, pero no resultó suficiente como para contener a los manifestantes, que llegaron al Congreso Nacional vistiendo en su mayoría los colores verde y amarillo, superaron una barrera policial y subieron la rampa que da acceso al techo de los edificios de la Cámara de los Diputados y del Senado.El presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, repudia los "actos antidemocráticos" y denuncia que los bolsonaristas "deben someterse con urgencia al rigor de la ley". "Hablé antes, por teléfono, con el gobernador del Distrito Federal, Ibaneis Rocha, con quien he estado en contacto permanente. El gobernador me ha informado de que está concentrando los esfuerzos de todo el aparato policial para controlar la situación".En un comunicado difundido por el ministro de la SECOM (la Secretaría de Comunicación Social), Paulo Pimenta, el Gobierno de Lula afirma que la manifestación es un "golpe de estado de las minorías" y debe "ser tratada con el rigor de la ley". Bolsonaristas también invadieron plenario del Supremo Tribunal Federal (STF), en medio de la invasión de la Plaza de los Tres Poderes en Brasilia.

brasil

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

política, brasil