Cristina Fernández desiste de su aspiración presidencial, ¿qué le espera a Argentina?

Este 2023 el pueblo de Argentina acudirá a las urnas para elegir presidente, en un ejercicio que podría renovar a Alberto Fernández en la Casa Rosada y que... 08.01.2023, Sputnik Mundo

La vicepresidenta del país suramericano recibió en 2022 una condena por administración fraudulenta, luego de la cual anunció que no contenderá por ningún cargo de elección popular este 2023.En diciembre del año pasado criticó constantemente al poder judicial argentino, al que acusa de parcialidad y de actuar por móviles políticos y no de impartición de justicia."Necesitamos que vuelva a haber un árbitro en serio del poder judicial en la Argentina, que aplique el derecho y que tenga la garantía para todos los ciudadanos de que todos son iguales ante la ley", externó Fernández de Kirchner en diciembre de 2022 en su cuenta de Twitter.El periodista Pablo Stefanoni consideró que la política argentina atraviesa un punto de incertidumbre, donde además la derecha se agrupa en busca de retomar el poder ejecutivo, luego de que Alberto Fernández desplazara al llamado macrismo desde finales de 2019.Cristina Fernández, recordó el periodista, renunció a sus aspiraciones presidenciales bajo el argumento de que no dará a la derecha la satisfacción de decir que el peronismo, corriente política en la que se inscribe, presenta a una candidata condenada por la justicia."En verdad, pese al deseo de los militantes kirchneristas, una nueva postulación presidencial parece haber estado desde hace tiempo fuera de su horizonte", opinó Stefanoni en su texto publicado en El Grand Continent.El periodista recordó que también en 1955 y 1973 el peronismo enfrentó la prohibición militar de participar electoralmente en la vida pública argentina, como sucede ahora con Cristina Fernández, pues la condena que recibió, a seis años de prisión, contempla la proscripción de sus candidaturas, aunque no es aún definitiva porque puede apelar.Además, otra de las dificultades de Cristina, de acuerdo con el analista, es el llamado lawfare, como se distingue a los recursos judiciales con los que fuerzas oligárquicas han descarrilado proyectos políticos en Brasil, con Dilma Rousseff y Luiz Inacio Lula da Silva; en Paraguay, con Fernando Lugo, y en Argentina, con Fernández de Kirchner.También el ejecutivo argentino vive un desequilibrio de poder con desacuerdos y tensiones en la coalición gobernante, el Frente de Todos, "y la sensación de muchos kirchneristas de que este no es su Gobierno, aunque su líder sea la segunda figura del ejecutivo, haya ministros kirchneristas en el gabinete y el primer mandatario haya sido elegido por ella", apuntó Stefanoni.Esta coalición incómoda ha generado múltiples tensiones internas sin una estructura orgánica para discutir sus diferencias, consideró, donde además la vicepresidenta intervino varias veces en el rumbo político de Alberto Fernández."La firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para renegociar la megadeuda heredada del periodo de (Mauricio) Macri acabó por profundizar la crisis interna", apuntó.En tanto, estos traspiés en la Casa Rosada son aprovechados por la oposición, que ha comenzado a figurar primera en las encuestas, donde el expresidente Macri ha adelantado que busca que su proyecto retome la conducción presidencial de Argentina.Entre los aspirantes del macrismo, estimó el periodista, figuran la extitular del Ministerio de Seguridad Patricia Bulrrich y el alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta.Además de este complejo escenario para el kirchnerismo, figuran en tercer lugar de preferencia en las encuestas libertarios como Javier Milei, que han logrado ganar la simpatía de sectores empresariales y de ciudadanos desencantados de la política tradicional.No obstante su declaración de distanciamiento del proceso electoral de 2023, Fernández de Kirchner no renunciará a su posición en la escena política argentina, evaluó Stefanoni.Pero el proyecto enfrenta incertidumbres, pues el peronismo no ha decidido todavía su candidato, pese a la proximidad de las elecciones presidenciales."La expresidenta es, al mismo tiempo, una fortaleza y una debilidad para el peronismo, y su forma de construcción política, muy replegada sobre su círculo de confianza, ha generado tensiones con los diferentes planetas del universo peronista, entre los que destacan los gobernadores, los alcaldes y el sindicalismo", estimó Stefanoni.

