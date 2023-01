https://sputniknews.lat/20230108/eeuu-se-equivoco-en-su-intento-de-evaluar-las-capacidades-de-rusia-1134438995.html

EEUU se equivocó en su intento de evaluar las capacidades de Rusia

Rusia dispone de factores beneficios ante la OTAN debido al fracaso de EEUU a evaluar adecuadamente el grado de recursos y oportunidades económicas rusas junto... 08.01.2023, Sputnik Mundo

Hassan Nafaa, columnista de Al Mayadeen estudió el curso del conflicto actual y distinguió tres factores que forman parte de la fuerza de Rusia ante EEUU y sus aliados de la OTAN. Indica que Washington no logró anticipar el papel que estos puntos beneficiosos para Rusia desempeñarían en el enfrentamiento.El primer factor que destacó el autor proviene de las consecuencias de las sanciones impuestas sobre Rusia. Según su punto de vista, "Rusia ganó esta ronda", ya que la posición de la moneda rusa "es ahora más fuerte" que antes del inicio del conflicto. Mientras tanto, las economías de los que optaron por imponer estas sanciones sienten el efecto contrario, dado que las sanciones repercuten negativamente en las economías de los países occidentales, especialmente los europeos, escribe Nafaa.Como segundo factor, el autor destaca las capacidades militares de Rusia como una ventaja y resume que "Rusia no ha desplegado todo su poder militar".El tercer factor se deriva más de una combinación de dimensiones políticas y militares. El grado de cohesión de las alianzas de los implicados en el conflicto varía. En opinión del autor, esto se hizo evidente sobre todo durante el periodo invernal, cuando el conflicto de intereses entre EEUU y los Estados europeos se hizo más obvio. Las alianzas estratégicas de Rusia, por su parte, pueden servirle de respaldo en caso de que la situación se descontrole.Desde el inicio de la operación militar de Rusia en Ucrania, los países occidentales han aumentado la presión de las sanciones sobre Moscú, pero esto ha desencadenado una inflación récord en los propios EEUU y Europa. Debido a la subida de los precios del combustible, especialmente del gas, la industria europea ha perdido en gran medida su ventaja competitiva, mientras que la estadounidense gana terreno.El presidente de Rusia, Vladímir Putin, afirmó que las sanciones asestaron un serio golpe a toda la economía mundial y también señaló que Occidente tiene por objetivo empeorar la vida de millones de personas.Según él, se desató contra Moscú una agresión de sanciones sin precedentes orientada a aplastar a corto plazo la economía rusa, "a derrumbar la moneda nacional, el rublo, a través del robo de nuestras reservas de divisas y a provocar una inflación destructiva". Sin embargo, destacó, el plan de Occidente no tuvo éxito.

