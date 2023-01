https://sputniknews.lat/20230108/el-caracter-impropio-e-ilegitimo-de-la-detencion-del-periodista-de-sputnik-en-letonia-1134441290.html

"El carácter impropio e ilegítimo" de la detención del periodista de Sputnik en Letonia

"El carácter impropio e ilegítimo" de la detención del periodista de Sputnik en Letonia

Las autoridades letonas intentan encubrir sus acciones para restringir la libertad de prensa acusando a Marat Kasem, redactor jefe de Sputnik Lituania, de espionaje, declaró Anatoli Kapustin, presidente y miembro del comité ejecutivo de la Asociación Rusa de Derecho Internacional, así que Rusia debe respaldar y defender los derechos del periodista, subrayó."Si se detiene a un periodista por espionaje, por regla general, todo el mundo se da cuenta inmediatamente de que se trata de una acusación claramente provocada y rebuscada para encubrir el carácter impropio e ilegítimo de estas acciones para restringir la libertad de las actividades de los periodistas. Esto no puede justificarse de ninguna manera", afirmó Kapustin.El abogado cree que la situación es ridícula y que es obvio, ya que Kasem llegó a su país en el que vivía y bajo la acusación de espionaje intentan obstruir sus actividades como periodista. "No podría ser más gracioso", agrega Kapustin comentando el desarrollo de los acontecimientos. En su opinión, lo ocurrido a Kasem solo puede ocurrir en países que se esfuerzan por estropear las relaciones con Rusia.Kapustin destacó que en los últimos años los tribunales letones han tomado a menudo decisiones políticamente motivadas. En vista de las circunstancias actuales, consideró extremadamente importante proporcionar todo el apoyo posible al periodista. Además, Kapustin recordó que, como ciudadano de Letonia, Kasem mantiene la opción de recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.A su juicio, Rusia debe manifestar que esta situación no es más que una provocación que pretende restringir la libertad de expresión, la libertad de palabra y otras libertades que "son elementos de la actividad profesional de un periodista".Kapustin también expresó su admiración por la valentía del redactor jefe de Sputnik Lituania, ya que Kasem entiende que sus actividades enfadan a las autoridades, pero a pesar de ello sigue adelante.El 5 de enero se supo que Marat Kasem fue detenido por una presunta evasión de las sanciones de la UE y sospechas de espionaje en Riga, adonde volvió por motivos familiares a fines de diciembre.Sin mencionar el apellido del sospechoso, el Servicio de Seguridad del Estado de Letonia aclaró el mismo día que la detención de "un empleado de la agencia Rossiya Segodnya" se llevó a cabo el 3 de enero en el marco de un proceso penal iniciado "por una posible vulneración de las sanciones de la UE". Un tribunal ordenó que el periodista permanezca bajo custodia, por lo que fue trasladado a la prisión central de Riga.Durante estos últimos años, Kasem residía en Moscú y trabajó para la agencia Rossiya Segodnya (casa matriz de Sputnik), cuyo director general está en la lista negra de la UE.La portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, acusó a Letonia de haber faltado a sus compromisos internacionales en materia de la libertad de expresión, protección de los derechos del periodista e inviolabilidad de los derechos y libertades. Además, recordó que Kasem había denunciado retiradamente la persecución por parte de varios Estados bálticos.

