'NYT': una investigación revela que un dron de EEUU mató a civiles en Afganistán durante su retirada

Durante los días de su retirada de Afganistán, el Ejército de Estados Unidos asesinó a civiles y a al menos tres niños durante una operación, identificó una... 08.01.2023

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e6/08/1f/1129920946_0:0:3637:2046_1920x0_80_0_0_dfe07e8d43515e44c1172c320bbef1a6.jpg

Según los resultados de una investigación militar a la que ha tenido acceso 'The New York Times', en agosto de 2021 un vehículo Toyota Corolla se detuvo en lo que pensaban que era una concentración del Estado Islámico, organización terrorista prohibida en Rusia y otros países.Las Fuerzas Armadas estadounidenses se encontraban bajo alarma porque una serie de ataques suicidas habían asesinado a 13 uniformados norteamericanos apenas tres días antes, en la puerta principal del aeropuerto de Kabul, la capital afgana, por lo que los reportes de inteligencia calculaban otro atentado similar vinculado a un Corolla.Así, al identificar el vehóculo, estuvieron rastreándolo durante horas y cuando se introdujo a un patio aledaño a la terminal aérea, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos autorizaron un ataque con dron, que fue anunciado por las autoridades como una maniobra exitosa.Entonces surgieron reclamos de que la maniobra produjo la muerte de civiles, sin embargo, las autoridades norteamericanas dijeron no tener indicios de ello, aunque se comprometió a investigar los hechos.El Comando Central de investigaciones estadounidense, investigado por el New York Times, identificó desde un análisis temprano del golpe el asesinato de civiles, además de determinar a las tres horas el fallecimiento de tres menores.El Pentágono posteriormente reconoció el ataque con dron como un "trágico error" que produjo el asesinato de 10 civiles, además de anunciar un plan de acción para proteger a más ciudadanos, como aprendizaje por el incidente.Los oficiales del Pentágono señalaron que no conocían la identidad del conductor del coche y que su Toyota Corolla blanco coincidió con datos de inteligencia sobre la planificación de un atentado terrorista.El conductor, que se encuentra entre los 10 civiles fallecidos, incluidos 7 menores, fue posteriormente identificado como Zemari Ahmadi, un trabajador en materia de ayuda y el conductor del coche.El ataque se registró el 29 de agosto de 2021, cuando un dron MQ-9 Reaper disparó un misil contra el Corolla en un barrio aledaño al aeropuerto de Kabul. La investigación se completó una semana y media después del ataque y nunca se hizo pública. El diario norteamericano ha obtenido 66 páginas parcialmente redactadas de la misma a través de una demanda contra el Mando Central en virtud de la Ley de Libertad de Información.Un año después, en agosto de 2022, el Pentágono anunció su plan de protección a civiles durante sus operaciones militares, que contempla un nuevo sistema para reducir la equivocación al identificar objetivos.Ninguno de los familiares supervivientes del Sr. Ahmadi ha recibido ayuda económica del Gobierno estadounidense tras del ataque, afirma el medio. Uno de los hermanos del Sr. Ahmadi, Emal Ahmadi, cuya hija pequeña Malika también murió en el ataque, llegó a Estados Unidos la semana pasada. "Pensaba que el Gobierno estadounidense nos daría la bienvenida y se reuniría con nosotros", dijo. "Les estamos esperando".La salida de Estados Unidos de Afganistán, tras 20 años de presencia militar, fue interpretada por distintos politólogos como una de las principales derrotas militares de Washington en la historia reciente.

