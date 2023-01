https://sputniknews.lat/20230108/suecia-califica-de-imposibles-las-exigencias-de-turquia-para-ingreso-del-reino-en-la-otan-1134446136.html

Suecia califica de imposibles las exigencias de Turquía para ingreso del reino en la OTAN

Suecia califica de imposibles las exigencias de Turquía para ingreso del reino en la OTAN

ZÚRICH (Sputnik) — Las autoridades turcas imponen condiciones imposibles de cumplir para la adhesión de Suecia a la OTAN, declaró el primer ministro sueco, Ulf... 08.01.2023, Sputnik Mundo

2023-01-08T17:21+0000

2023-01-08T17:21+0000

2023-01-08T17:21+0000

defensa

recep tayyip erdogan

suecia

turquía

seguridad

política

otan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/01/08/1134445990_0:3:3073:1731_1920x0_80_0_0_8a840d31420f0f48a3d6fa69a360068b.jpg

La operación militar de Rusia hizo que Finlandia y Suecia revisaran su política de neutralidad. El 18 de mayo, ambos países presentaron sus solicitudes de adhesión a la OTAN. Para incorporarse al bloque, Finlandia y Suecia necesitan recabar la aprobación unánime de los 30 Estados miembros.Hasta la fecha solo Hungría y Turquía no han avalado el proceso de adhesión de los dos países nórdicos.El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, declaró que Ankara no puede dar el visto bueno a la admisión de Finlandia y Suecia, porque, según Turquía, apoyan el terrorismo y sus organizaciones, en particular, al Partido de los Trabajadores del Kurdistán, proscrito en Turquía.

suecia

turquía

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

recep tayyip erdogan, suecia, turquía, seguridad, política, otan