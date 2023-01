https://sputniknews.lat/20230109/atacan-a-macron-por-no-atacar-a-vladimir-putin-1134480411.html

Atacan a Macron por no atacar a Vladímir Putin

Atacan a Macron por no atacar a Vladímir Putin

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se convirtió en un objeto de crítica por parte de los medios principales por sus recientes dichos sobre su homólogo... 09.01.2023, Sputnik Mundo

Esta no es la primera vez que los dichos de Macron causan escozor y polémica, pues hace unos meses señaló que los Gobiernos de Occidente no deberían tratar de "humillar" al presidente ruso. Además, hace unas semanas, el mandatario francés indicó que la futura arquitectura de seguridad europea debe incluir garantías para Rusia. "Debemos pensar en la arquitectura de seguridad bajo la que tendremos que vivir mañana. Nos referimos en particular a las palabras del presidente ruso, Vladímir Putin, de que la OTAN se acerca a las fronteras de Rusia desplegando armas que podrían amenazarla", dijo en aquel entonces. A pesar de los dichos de Macron, lo cierto es que Francia forma parte de las naciones que se han unido a las sanciones en contra de Moscú desde que inició el conflicto con Ucrana, hace más de 10 meses. Recientemente, Macron y Biden anunciaron que sus respectivos Gobiernos convocarán a sus aliados para brindar una mayor asistencia a Ucrania, de manera que pueda resistir la operación especial de Rusia."EEUU y Francia planean trabajar con sus socios y aliados para coordinar esfuerzos de asistencia, incluso en la conferencia internacional que se celebrará en París el 13 de diciembre", indicaron en un comunicado conjunto, que añade: "También prevén seguir proveyendo un fuerte apoyo presupuestal directo a Ucrania, e instan a las instituciones financieras internacionales a redoblar su respaldo".

francia, emmanuel macron, rusia, vladímir putin