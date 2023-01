https://sputniknews.lat/20230109/como-el-conflicto-en-ucrania-puede-convertir-a-la-india-en-una-potencia-mundial-1134480638.html

Cómo el conflicto en Ucrania puede convertir a la India en una potencia mundial

El orden mundial, que mantiene rasgos muy occidentales, está acelerando su desaparición por el impacto del conflicto en Ucrania, estimó el titular del... 09.01.2023, Sputnik Mundo

Consultado por The New York Times, el funcionario consideró que el mundo está cambiando hacia un modelo de alineación múltiple donde cada país sea capaz de elegir sus propias políticas, preferencias e intereses, tras siglos de imposición del modelo occidental desde Europa y Estados Unidos.Desde que inició el conflicto en Ucrania, Nueva Deli ha rehusado a alinearse a las presiones de Washington y Bruselas en condenar las acciones del Kremlin y en cambio ha convertido a Rusia en su principal suministro de petróleo, recordó el reportero.En la India viven casi 1.400 millones de seres humanos y es posible que rebase pronto a China como el país más poblado del planeta, por lo que tiene necesidad de energéticos baratos como los que provee Rusia para sostener un crecimiento anual del 7% y mantener a millones de ciudadanos fuera de la línea de pobreza.Jaishankar dijo que es momento para que Europa cambie su mentalidad de que los problemas de su continente son los problemas del mundo, además de que las sanciones económicas occidentales contra Rusia han encarecido los energéticos, fertilizantes y alimentos, con un impacto negativo en países pobres que no genera respaldo a Europa desde países de África y Asia.Así, la política del primer ministro indio, Narendra Modi, ha sido la búsqueda de los intereses de su país, sin inferiorizarse ante los llamados a la alineación desde occidente. Mientras que el acomodo mundial derivado de la Segunda Guerra no reservó a la India un lugar protagónico, el mundo del siglo XXI sí lo hace, estimó el reportero de The New York Times.Las derivaciones del conflicto en Ucrania sumadas al impacto económico de la pandemia del COVID-19 han alimentado el ascenso indio al fortalecer sus corporaciones para reducir los riesgos de las cadenas mundiales de suministro.La India, analizó el medio, está relativamente protegida contra las fluctuaciones mundiales de los mercados por su fuerte economía doméstica, lo que le permite brindar fortaleza al exterior.Así, las proyecciones estiman que el país asiático se convierta en la tercera economía más grande del planeta para 2030, solo superada por Estados Unidos y China.En este escenario, además, no hay indicios de que a la India le interese cortar sus relaciones con la Rusia del presidente Vladímir Putin, que ha provisto al país de armamento durante décadas, mientras Estados Unidos apoya a su rival regional, Pakistán.

