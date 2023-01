https://sputniknews.lat/20230109/el-acceso-de-europa-al-espacio-puede-verse-amenazado-por-la-crisis-de-portadores-1134460657.html

El acceso de Europa al espacio puede verse amenazado por la crisis de portadores

El acceso de Europa al espacio puede verse amenazado por la crisis de portadores

MOSCÚ (Sputnik) — El acceso autónomo de Europa al espacio extraterrestre puede verse en peligro por la incapacidad de ser competitiva en el desarrollo de los... 09.01.2023, Sputnik Mundo

2023-01-09T09:39+0000

2023-01-09T09:39+0000

2023-01-09T09:39+0000

internacional

europa

🚀 conquista espacial

agencia espacial europea (esa)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/107202/98/1072029830_0:129:4256:2523_1920x0_80_0_0_aab885a524c52f2dd702fc87806237a0.jpg

"Europa debe recuperar su capacidad de competir en el mercado de lanzaderas, que ha perdido", dijo al periódico Financial Times. Según escribe ese medio, el director general de la ESA opina que el acceso autónomo de Europa al espacio extraterrestre puede verse en peligro si no se lleva a cabo una reforma radical en la esfera de los servicios de lanzamiento de satélites. A juicio de Aschbacher, se debe otorgar al sector privado más amplias posibilidades en decidir dónde y cómo construir sistemas de lanzamiento europeos. Según Financial Times, Aschbacher quiere que la ESA efectúe una reforma para funcionar al estilo de la NASA, que adquiere servicios, en vez de gestionar el desarrollo de sistemas. Aschbacher hizo esas declaraciones tras resultar fallido en diciembre pasado el lanzamiento del cohete europeo Vega-C desde la base espacial de Kourou, situada en la Guayana Francesa. La compañía operadora Arianespace comunicó que el cohete Vega-C sufrió avería por un fallo en el propulsor. Más tarde el portal Point, citando al jefe de Arianespace, Stephane Israel, comunicó que los vuelos del cohete portador Vega-C se suspenderán por el período que dure la investigación de las causas de la avería.

https://sputniknews.lat/20230104/sera-mejor-tener-cuidado-la-nasa-esta-preocupada-por-lo-avances-de-china-rumbo-a-la-luna-1134331706.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

europa, 🚀 conquista espacial, agencia espacial europea (esa)