El primer ministro de Japón aboga por el aumento de la confianza dentro del G7

El primer ministro de Japón aboga por el aumento de la confianza dentro del G7

Este 9 de enero, el primer ministro japonés, Fumio Kishida, inicia su gira de siete días por Francia, Italia, el Reino Unido, Canadá y Estados Unidos

Kishida aseguró que busca elevar la confianza dentro del Grupo de los Siete (G7) que reúne también a Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, el Reino Unido e Italia.El primer destino: FranciaDurante las conversaciones con el presidente francés, Emmanuel Macron, es muy probable que Kishida comparta su preocupación por la creciente actividad de China en el Pacífico Sur y confirme la ampliación de los simulacros militares conjuntos entre París y Tokio. Aviones de nueva generación y maniobras militares El desarrollo y la producción conjunta de Japón de su avión de combate de nueva generación F-X con el Reino Unido e Italia será probablemente uno de los puntos principales de la agenda durante las visitas de Kishida a Roma y Londres los días 10 y 11 de enero, respectivamente.La gira occidental del primer ministro japonés se desarrolla en un momento en que Tokio y Londres estaban debatiendo un acuerdo de acceso recíproco que eliminaría los obstáculos a la realización de maniobras militares conjuntas en Japón o el Reino Unido. Además del tratado de seguridad entre Japón y EEUU, que permite el estacionamiento de tropas estadounidenses en Japón, Tokio solo tiene un acuerdo similar con Australia, y se espera que el Reino Unido sea el segundo en ello. Esto también es un tema que se debatirá durante la visita de Kishida.Comercio bilateral con CanadáEl 12 de enero, el primer ministro japonés se reunirá con su homólogo canadiense, Justin Trudeau, en Ottawa. Será la primera visita de Kishida a Canadá desde que fue elegido en 2021. Un comunicado de prensa de la oficina de Trudeau precisó que ambos discutirán el fortalecimiento del comercio bilateral, el conflicto en torno a Ucrania y la próxima presidencia de Japón en el G7. Diálogo con BidenEn cuanto a la reunión con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prevista para el 13 de enero en Washington, Kishida subrayó que buscará medidas concretas para elevar la seguridad de Japón en el contexto de su nueva estrategia de la seguridad nacional, adoptada en diciembre.El documento en particular estipula una capacidad de contraataque que no está sincronizada con el principio de posguerra exclusivamente de autodefensa de Tokio. Según la estrategia, Japón reforzará las defensas en sus islas del suroeste cercanas a Taiwán, incluidas Yonaguni e Ishigaki, donde se están construyendo nuevas bases.Asimismo, a finales de la semana pasada, Kishida declaró a la prensa que "con Estados Unidos discutiremos la profundización de nuestra alianza bilateral y cómo mantener un Indopacífico libre y abierto"."Será una oportunidad para mostrar la postura de Japón y EEUU a la comunidad internacional", añadió.Además, durante las conversaciones en la Casa Blanca, se espera que Kishida y Biden hablen también de China, del desarrollo nuclear y de misiles de Corea del Norte, así como de la actual operación militar especial rusa en Ucrania. Es muy probable que la colaboración bilateral en el ámbito de la cadena de suministro y la seguridad económica también esté sobre la mesa. Cabe destacar que Japón asumió el 1 de enero la presidencia rotatoria del G7.Poco antes, altos funcionarios del Gobierno japonés remarcaron que la cumbre del G7, planificada para mayo de este año en la ciudad de Hiroshima, debe demostrar la intención de defender el orden mundial "basado en leyes", así como confirmar la unidad del club en la solución de problemas globales como la seguridad energética y alimentaria, la economía mundial, la reducción de las armas nucleares, la no proliferación nuclear, la seguridad económica, el cambio climático y temas de sanidad.

