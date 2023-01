https://sputniknews.lat/20230109/estos-monos-no-solo-fabricaban-sus-herramientas-sino-que-arrojan-luz-sobre-el-poblamiento-de-1134452937.html

Estos monos no solo fabricaban sus herramientas sino que arrojan luz sobre el poblamiento de América

2023-01-09T04:19+0000

2023-01-09T04:19+0000

2023-01-09T04:19+0000

ciencia

monos

estrecho de bering

siberia

américa

argentina

antropología

Un grupo de investigadores argentinos demostró que las herramientas primitivas de miles de años de antigüedad encontradas al noreste de Brasil, fueron fabricadas por antiguos monos capuchinos y no por humanos.El origen de los yacimientos arqueológicos del Pleistoceno de Brasil es un tema muy debatido en la arqueología de los primeros poblamientos de América porque tiene que ver con el momento en que los primeros seres humanos entraron en el continente. Muchos investigadores creen que los primeros americanos (Homo sapiens sapiens) habrían llegado alrededor de 13.000 o 14.000 años antes del presente cruzando el estrecho de Bering. Sin embargo, un grupo de especialistas que trabaja en Brasil propone que el poblamiento americano habría sido mucho más antiguo, posiblemente entre los 20.000 y 50.000 años antes del presente y para afirmar eso sostienen, entre otros argumentos, que las herramientas halladas en la cueva Pedra Furada y otros sitios del Noreste de Brasil son de origen humano.Durante las excavaciones realizadas en un conjunto de más de 800 yacimientos arqueológicos habían descubierto antiguas capuchinos quebrando nueces y rocas hace unos 50.000D años antes del presente", afirma F. Agnolín, investigador del Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia (MACN - CONICET), y de la Fundación Azara.Anteriormente, durante las excavaciones realizadas en un conjunto de más de 800 yacimientos arqueológicos habían descubierto antiguas herramientas de piedra fabricadas con cantos rodados de cuarzo y cuarcita de hasta 50.000 años de antiguedad. Esto llevó a algunos especialistas a calificarlos como pruebas de los primeros asentamientos humanos en la región.Sin embargo, nuevos hallazgos realizados en 2016 pusieron en entredicho esa teoría, mostrando que los monos capuchinos del noreste de Brasil son capaces de fabricar y utilizar una gran variedad de herramientas de piedra. Este descubrimiento planteó la posibilidad de que los monos —y no los humanos— pudieran ser autores de los artefactos encontrados en Pedra Furada.Los investigadores argentinos compararon las herramientas de Pedra Furada con las que fabrican los monos capuchinos en la actualidad. Encontraron bastantes pruebas de que las rocas empleadas como martillos y yunques, para abrir nueces y vainas de semillas, eran sencillas en su elaboración y no fueron hechas por humanos."El resultado fue sorprendente: no había ninguna diferencia entre las supuestas herramientas humanas de hace 50.000 años de antigüedad y las producidas por los monos en la actualidad", destaca A. Agnolín, investigador del Instituto de Antropología y Pensamiento Latinoamericano (INAPL).Investigaciones recientes han identificado que los monos capuchinos de los alrededores usan herramientas de piedra. "Los monos se acercan a los lugares donde afloran rocas, seleccionan alguna que consideran de tamaño adecuado y la utilizan como percutor para cascar nueces, usando una roca más grande y achatada a modo de yunque", detalló el instituto argentino.Estos primates también golpean rocas entre sí para lamer el polvillo que generan los impactos, probablemente para nutrirse con minerales inusuales en su alimentación regular."Como resultado, muchas veces las piedras utilizadas se parten y generan fragmentos de roca muy similiares a los producidos por seres humanos al tallar herramientas de piedra. Esto llevó a que algunos autores sugiriesen que en el origen de estos sitios podían estar los monos junto con otros agentes naturales", explicó el INAPL.Agnolín estuvo acompañado en la investigación con el paleontólogo Federico Agnolín, quien trabaja en el Museo Argentino de Ciencias Naturales, para comparar las herramientas de Pedra Furada y las que utilizan monos capuchinos actuales."Además, siempre estaban confeccionadas en variedades de rocas provenientes de los alrededores de los sitios y nunca sobre rocas provenientes de otros lugares. Esto es además sumamente inusual para cualquier grupo humano moderno conocido, que suelen utilizar una variedad mayor de artefactos y de tipos de rocas para hacer herramientas", expresó el espacio de investigación.Es decir, la investigación permitió concluir que los restos identificados en el actual territorio brasileño son resultado de la actividad de monos capuchinos durante los últimos 50.000 años.

estrecho de bering

américa

argentina

2023

