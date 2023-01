https://sputniknews.lat/20230109/fotografiaron-al-fantasma-de-los-andes-especie-en-peligro-de-extincion-1134485144.html

Fotografiaron al 'fantasma de los Andes', especie en peligro de extinción

En Salta (Argentina) se logró un nuevo registro del gato andino, un animal misterioso habitante de la región sudamericana. Dialogamos con una explica sobre este intrigante animal.

El fotógrafo cordobés, Hernán Rojo, capturó a un gato andino mientras realizaba un avistamiento de aves.El profesional relató al diario La Voz de Córdoba que el 25 de diciembre que logró identificar al animal, mientras estaba en Salta buscando aves de la Puna en una montaña de Abra de Lizoite, acompañado de un guía."La especie se encuentra amenazada de extinción y se distribuye en la zona de la Cordillera de los Andes y la Patagonia Norte. Desde el centro de Perú hasta el centro de Argentina y Chile, tenemos registros", de su existencia, dijo a Zona Violeta la doctora en Biología Rocío Palacios, directora ejecutiva de la Alianza Gato Andino. Esta organización internacional trabaja en la preservación de esta especie desde la década del 90’."Se encuentra en la zona andina, a altas elevaciones, generalmente sobre los 3.500 metros sobre el nivel del mar. Y en Patagonia Norte a elevaciones más bajas, pero está siempre en zonas bastante remotas y aisladas", agregó.Este 'fantasma de los Andes' tiene una gran importancia en las comunidades indígenas."Las comunidades altoandinas consideran que los cerros tienen vida. Estos para ellos se llaman Apus, son seres vivos. Y el gato andino es la especie que puede comunicarse con estos, atravesando el velo entre los mundos. (...) También lo asocian con la fecundidad del ganado, con la fertilidad de las tierras, y con el éxito matrimonial, si un matrimonio va a poder tener hijos o no", agregó.Por ser una especie elusiva, es muy difícil contabilizarlos. Por eso han apelado a diferentes elementos tecnológicos como las cámaras trampa.Los últimos registros, del año 2016, contabilizaron alrededor de mil gatos andinos. Pero ahora la organización trabaja en la revisión de datos para actualizarlos y estiman que son más los que viven en diferentes puntos de la región."La importancia de este registro es seguir concientizando sobre la conservación del gato andino. Su presencia en un área la enriquece con la magia de decir: 'acá puede llegar a ser que lo puedas ver'. Pero no es una especie con la que puedas hacer turismo ecológico porque no podés garantizar que la gente lo observe”, concluyó.Esto y más en Zona Violeta. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

