¿Puede un cártel de compradores desafiar a la OPEP?

Ya la idea fue expresada por el ex primer ministro italiano Mario Draghi. Por su parte, la secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, trató de desarrollarla. ¿Qué pasaría si los grandes importadores de petróleo se unieran contra los productores?Muchos analistas se mostraron escépticos. Con la demanda de petróleo en su nivel actual, el mercado mundial del petróleo es un mercado de vendedores, lo que significa que los productores tienen más peso que los compradores en la evolución de los precios.Avi Salzman, un autor del medio Barron's, por ejemplo, sostenía en un artículo reciente que la liberación masiva de 180 millones de barriles de la reserva estratégica de petróleo de Estados Unidos había sido precisamente una medida acertada, sobre todo porque se combinó con la liberación de reservas estratégicas de petróleo de otros países, principalmente europeos.La caída de los precios coincidió con esta medida tomada por EEUU. Sin embargo, los escépticos señalaron que, una vez vendidos, esos 180 millones de barriles tendrían que volver a la reserva estratégica. Aun así, no queda claro si la medida realmente tuvo éxito, ya que la industria petrolera estadounidense en realidad no aumentó su producción, a pesar de los numerosos llamamientos, indica Irina Slav en Oilprice.Más adelante, la idea de la hegemonía de los compradores sobre los vendedores en el mercado murió, sustituida por otra mucho más de moda: cortar las importaciones de petróleo ruso para castigar a Rusia por la operación militar especial en Ucrania y reducir sus ingresos petroleros. En particular, los países de G7 y luego la Unión Europea (UE) crearon la idea de un embargo total de petróleo y combustible, que castigó a sus propios ciudadanos.El tope de precios del G7 pretendía mantener el flujo de petróleo ruso en los mercados mundiales, pero reduciendo el dinero que Rusia podía recibir por él. Esto indica que el mundo —y especialmente Occidente— no puede realmente abandonar el petróleo ruso en cuestión de meses.Esto también significa que los compradores nunca podrían imponerse a los vendedores cuando estos están organizados y preparados para desplazar la producción, manteniendo el control sobre los precios, señala el medio al explicar que ahora que la UE ha dejado de comprar crudo ruso transportado por mar, tendría que sustituirlo por petróleo de Oriente Medio procedente de países con los que Rusia es socio en la OPEP+.La otra medida significante tomada por la UE fueron las subvenciones a los combustibles. En todo el bloque europeo, los gobiernos nacionales subvencionaron la gasolina y el gasóleo para aliviar el golpe financiero. También instituyeron un impuesto sobre las ganancias inesperadas de las empresas petroleras y gasistas para obtener el dinero de las subvenciones.Según Salzman, esta intervención de los países consumidores de petróleo demostró que había una alternativa a suplicar a la OPEP que aumentara la oferta. Indicó que esta alternativa siempre ha estado ahí, al igual que la alternativa de aumentar el propio suministro, que es lo que hizo Estados Unidos tras el embargo petrolero árabe de los años setenta y sus consecuencias, que provocaron una de las crisis económicas más graves de la historia de Estados Unidos.Aclaró que la opción de "pedir a la OPEP" no funcionó para la Casa Blanca y se convirtió en una de dos opciones, siendo la otra "suplicar a los productores locales". Los mayores importadores de crudo del mundo y los mayores clientes de todos los principales miembros de la OPEP+, China y la India, habrían desempeñado un papel decisivo en cualquier iniciativa de cártel de compradores, pero se negaron a participar. Al mismo tiempo, Arabia Saudita recorta su precio oficial de venta de crudo para los compradores asiáticos y se espera que lo vuelva a recortar para mantener su cuota en el mercado asiático, donde las perspectivas de la demanda siguen siendo inciertas debido a la situación del COVID-19 en China.Asimismo, en julio, Yellen viajó a Asia para presionar que se apoyara la idea de limitar los precios. Los medios informaron de sus visitas a Japón y Corea del Sur y de su compromiso con la fijación de precios —Japón rechazó esta iniciativa—, pero los objetivos reales eran China y la India. Esa misión fracasó, y la idea misma de un cártel de compradores de petróleo también.Esto indica que los compradores de petróleo de Estados Unidos y Europa necesitan el petróleo de la OPEP más de lo que la OPEP necesita vendérselo a estos compradores concretos, evaluó la columnista. Explicó que en Estados Unidos, el petróleo de la OPEP se necesita no tanto como una importación literal, sino también como una mercancía que se está produciendo para poner un tope a los precios y, en consecuencia, a los precios de los combustibles en el país estadounidense. Así, el equilibrio de poderes no se distribuye realmente de forma equitativa entre compradores y vendedores, destaca el artículo de Oilprice.

