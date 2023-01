https://sputniknews.lat/20230110/bolivia-cifra-las-esperanzas-en-lula-para-solucionar-algunas-deudas-que-ha-dejado-el-bolsonarismo-1134496212.html

Bolivia cifra las esperanzas en Lula para "solucionar algunas deudas que ha dejado el bolsonarismo"

Bolivia cifra las esperanzas en Lula para "solucionar algunas deudas que ha dejado el bolsonarismo"

El oficialismo boliviano repudió el ataque contra el Gobierno de Lula da Silva el 8 de enero. El presidente Luis Arce ya piensa en fortalecer el vínculo con su... 10.01.2023, Sputnik Mundo

2023-01-10T02:14+0000

2023-01-10T02:14+0000

2023-01-10T02:14+0000

américa latina

brasil

📰 disturbios contra lula en brasil

jair bolsonaro

luis arce

evo morales

brasilia

celac

luiz inacio lula da silva

💬 opinión y análisis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/01/02/1134260530_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_37c8122b06e887d80cead102ba82af2d.jpg

El asalto a Planalto, sede de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial en Brasilia, generó una ola de repudio en todo el mundo. En Bolivia varias autoridades políticas rechazaron el modus operandi de la oposición brasileña, similar al demostrado semanas atrás en el departamento de Santa Cruz de la Sierra para desgastar a la presidencia de Luis Arce.El asambleísta Sergio de la Zerda, del Movimiento Al Socialismo (MAS), recordó que escenas parecidas a las registradas en Brasil acontecieron en Santa Cruz ni bien Arce ganó las elecciones en octubre de 2020. Los mismos grupos ligados al golpe de Estado contra Evo Morales en 2019 acudieron a los cuarteles militares un año después para arrodillarse, rezar y pedir a los uniformados la realización de un nuevo golpe para evitar el regreso del MAS al Gobierno.De la Zerda comparó lo ocurrido en Brasilia con el ataque al Capitolio de Estados Unidos, en enero de 2021 por parte de manifestantes pro Donald Trump quienes, como en Bolivia y Brasil, veían un "fraude electoral" en la derrota democrática de su candidato.El asambleísta detectó puntos en común entre estas rebeliones supuestamente espontáneas: "Todos tienen un discurso conservador extremo a favor de las plutocracias, de grandes potentados que, según ellos, deben dirigir a sus países", dijo a Sputnik.Resaltó que tanto en EEUU en 2021, como en Bolivia en 2019 y Brasil el 8 de enero, los manifestantes "enarbolaban imágenes religiosas, así como la Biblia. De esta manera pretenden lograr sus objetivos".El fin de la razónReymi Ferreyra fue ministro de Defensa durante la presidencia de Morales (2006-2019). En diálogo con Sputnik, mostró su preocupación por el uso político, y hasta irracional, de la religión. Especialmente de la Iglesia evangélica."Cuando se mete el tema religioso, se sale del campo de la razón y se entra al campo de las emociones, la fe, lo irracional, donde nada necesita ser demostrado. Solamente se impone y no se analiza. Ello lleva a un fundamentalismo que no admite discusión, mucho menos pluralismo", dijo.Ferreyra consideró que estos hechos se corresponden con "la nueva sociedad virtual en la cual estamos viviendo. Es una sociedad de una realidad líquida, como describía [el filósofo] Zygmunt Bauman. Una sociedad de muy poca formación".Un nuevo facismoEl exministro de Defensa evaluó que este cóctel ideológico tiene mucha aceptación en instituciones tradicionalmente conservadoras como la Policía y las Fuerzas Armadas, "que están para mantener el statu quo. Están muy poco orientadas al cambio. En Brasil esto se agrava cuando tomamos en cuenta que [Jair] Bolsonaro es militar y ha utilizado ese vínculo para crear lealtad en torno a él".Para Ferreyra, el intento de golpe en Brasil demuestra la emergencia de "movimientos xenófobos, un facismo de nuevo cuño. No es exactamente igual al facismo del siglo pasado en Alemania o en Italia. Es un facismo que incorpora otros elementos, que le permite expandirse fácilmente a través de nuevas tecnologías digitales, que juegan a la imbecilización, la falta de criterio y la manipulación".Trabajo conjuntoDurante el Gobierno de Evo Morales en Bolivia y de Lula en Brasil, la relación entre ambas naciones se fortaleció con proyectos conjuntos. Esto se cortó con la presidencia de Bolsonaro (2019-2022). ¿Cuáles son las perspectivas para los próximos cuatro años?En una reunión informal en el marco de la asunción, Lula dijo al presidente Arce que Brasil retornará a la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños), lo cual hace prever un impulso a espacios regionales como el Mercosur o la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).Brasil es el principal comprador de gas boliviano. Hay otros aspectos para avanzar, como la integración a través de los ríos amazónicos que comparten, más la construcción de vías de comunicación que acerquen a los océanos Atlántico y Pacífico.El asambleísta explicó que los ideales de justicia social compartidos por Morales y Lula ayudaron a fortalecer el lazo en el pasado. "Pensamos que esto no va a variar en lo más mínimo en la actual gestión de nuestro presidente Arce. Hay muchos proyectos de integración económica y social que trataron en la breve reunión que han tenido".De la Zerda consideró que en los próximos meses el Gobierno de Brasil debería atender a pedidos formulados anteriormente a Bolsonaro para que extradite a funcionarios y cívicos vinculados al Gobierno de la autoproclamada expresidenta Jeanine Áñez (2019-2020), ahora presa por delitos cometidos en ese lapso.El asilado boliviano más famoso en Brasil es Luis Fernando López, quien fuera ministro de Defensa de Áñez. "Suponemos que hicieron sus maletas junto con Bolsonaro para huir de aquel país, puesto que Lula ha planteado el respeto a los derechos humanos y no acoger a criminales y delincuentes que deben responder por acciones en Bolivia".

https://sputniknews.lat/20230109/una-oposicion-dividida-y-un-lula-mas-fuerte-consecuencias-del-asalto-en-brasilia-1134490308.html

https://sputniknews.lat/20230109/lula-y-titulares-del-congreso-y-la-corte-suprema-condenan-actos-terroristas-en-brasilia-1134476963.html

https://sputniknews.lat/20221101/con-lula-en-el-poder-bolivia-pedira-a-brasil-la-extradicion-de-exfuncionarios--1132015593.html

brasil

brasilia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sebastián Ochoa https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/02/0b/1099675332_0:132:810:942_100x100_80_0_0_b4cbde5ab3e780ce0520f00eb089c730.jpg

Sebastián Ochoa https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/02/0b/1099675332_0:132:810:942_100x100_80_0_0_b4cbde5ab3e780ce0520f00eb089c730.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sebastián Ochoa https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/02/0b/1099675332_0:132:810:942_100x100_80_0_0_b4cbde5ab3e780ce0520f00eb089c730.jpg

brasil, 📰 disturbios contra lula en brasil, jair bolsonaro, luis arce, evo morales, brasilia, celac, luiz inacio lula da silva, 💬 opinión y análisis