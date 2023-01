https://sputniknews.lat/20230110/carga-enorme-para-hogares-europa-no-se-congelara-en-invierno-pero-lo-peor-le-espera-en-verano-1134506910.html

"Carga enorme para hogares": Europa no se congelará en invierno, pero lo peor le espera en verano

Durante el invierno de 2022-2023, Europa tendrá suficientemente gas, pero el verano mostrará lo que queda de su sector servicios, afirmó a Sputnik Vasili... 10.01.2023, Sputnik Mundo

El 5 de enero, el precio del gas en Europa cayó por primera vez desde 2021 alrededor de un 2%, por debajo de los 700 dólares por 1.000 metros cúbicos, pero luego volvió a costar unos 850 dólares por 1.000 metros cúbicos. Koltashov comentó a Sputnik que "no es mucho", agregando que dado que llegó el invierno, cabe esperar que los precios del gas sigan siendo elevados.En su opinión, esa reducción es una consecuencia de una menor demanda."Ahora se acostumbra a mirar la situación a través del prisma del invierno y el frío: se congelarán, no se congelarán. No se congelarán en el invierno de 2022-2023, y tendrán suficiente gas, y puede que quede mucho gas almacenado al final del invierno. La cuestión es que lo peor está por llegar: el verano", anotó. Según el analista, es esta estación del año que mostrará lo que queda del sector de servicios en la Unión Europea (UE) "tras el duro golpe que sufrió la demanda masiva, después de que el Banco Central Europeo subiera su tipo de interés oficial, alejándose de la antigua práctica del tipo cero, cuando el crédito para los bancos era prácticamente gratuito"."El crédito se encareció, es una carga para las empresas, es una carga enorme para los hogares, los precios de todo subieron", concluyó Koltashov.La UE vive una crisis energética por los altos precios del gas y la electricidad, después de que se dispararan debido a las sanciones impuestas a Rusia por su operación de desmilitarización y desnazificación de Ucrania, las cuales, en particular, restringen la exportación de esos productos energéticos.

