El conflicto en torno a Ucrania "es similar a la trampa afgana" para la OTAN

El conflicto en torno a Ucrania "es similar a la trampa afgana" para la OTAN

El conflicto en torno a Ucrania se está convirtiendo en una trampa afgana para la OTAN, afirmó Oskar Krejсí, un politólogo checo, para 'Parlamentí listy'... 10.01.2023

El politólogo comentó qué el conflicto en torno a Ucrania demostró que una confrontación bélica sigue siendo un instrumento político que hay que tener en cuenta, especialmente si uno quiere evitarla.Este cambio, en su opinión, es la consecuencia natural de los cambios económicos tanto en China, como en la India, Brasil y África. "Obsérvese cómo en los últimos años en los documentos estadounidenses y luego en los occidentales en general se hace hincapié en el cumplimiento de algunas normas, en lugar de en el cumplimiento del derecho internacional. Las reglas en este caso son normas de comportamiento establecidas por un poder hegemónico cuya fama está en declive. Intentar ir así contra la historia, contra el cambio inevitable, es contraproducente y peligroso para nosotros, los pueblos de Occidente", agregó Krejcí. Según él, el golpe de Estado en Ucrania en 2014 y el incumplimiento de los acuerdos de Minsk son "solo un ejemplo particular de la ceguera de las élites políticas".En cuanto a la relación de la OTAN al conflicto armado, el analista lo comparó con una "trampa", recordando la retirada de la Alianza de la guerra en Afganistán.En este fondo, en las palabras del experto, es totalmente imposible predecir cuánto le costará a Europa la crisis ucraniana. "Los planes actuales de la Unión Europea, proclamados en público, no son más que 'relaciones públicas', mera propaganda", puntualizó. En general, planteó que existe la posibilidad de que cuando el conflicto termine, toda la atención se centre en la migración, tanto como la probabilidad de que "este año sea peor que el anterior", ya que el mundo se enfrentará no solo a las consecuencias del conflicto ucraniano, sino también a las crisis energética, migratoria, financiera, medioambiental de la Unión Europea.En conclusión, el politólogo, a quien le importa más cómo los políticos "buscan la vía hacia la paz", destacó el papel del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, entre otros."Algunas de las declaraciones del presidente francés, Emmanuel Macron, sonaron alentadoras, pero parece que él mismo se sintió intimidado por ellas. Sin duda, Angela Merkel se merecía una medalla por decir que el objetivo de los Acuerdos de Minsk era ganar tiempo para preparar a Ucrania para la guerra. Pero no está claro de quién. En conjunto, confirmó la tesis de [el presidente ruso] Vladímir Putin de que la guerra no se podía haber evitado", resumió.

