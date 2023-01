https://sputniknews.lat/20230110/estudiantes-y-menores-de-edad-entre-las-45-victimas-mortales-de-las-protestas-en-peru-1134515445.html

Estudiantes y menores de edad, entre las 45 víctimas mortales de las protestas en Perú

Desde la destitución de Pedro Castillo y la toma de posesión de Dina Boluarte, las calles de Perú se han visto colmadas de protestas y represión policial... 10.01.2023, Sputnik Mundo

Desde la destitución de Castillo, Perú atraviesa una interminable ola de protestas que reclaman la renuncia del Gobierno actual y la convocatoria a elecciones anticipadas.Además, los seguidores de Castillo exigen la liberación del exmandatario, que cumple 18 meses de prisión preventiva por el delito de rebelión y conspiración, mientras continúa la investigación judicial.Las primeras manifestaciones se dieron el 7 de diciembre, mismo día de la detención de Castillo, y se extendieron desde entonces a lo largo de todo el país. Se estima que alrededor de 10.000 personas se reunieron en distintos puntos de Arequipa —la segunda ciudad más poblada de Perú, al sur del país— el 9 de diciembre, bloqueando carreteras, organizando ollas comunes y provocando el aumento de la presencia policial.El 11 de diciembre se registraron las primeras víctimas mortales de los enfrentamientos. Los jóvenes David Atequipa, Beckham Quispe y Cristian Rojas, estudiantes de 15, 18 años y 19 años, respectivamente, fallecieron en la ciudad andina de Andahuaylas (departamento de Apurímac), donde se produjeron altercados en el aeropuerto.En los casos de Rojas y Quispe, la causa de muerte fue traumatismos en la cabeza, mientras que Atequipa fue alcanzado por una bala en el pecho, según constató el informe forense y confirmó la prensa local.Atequipa soñaba con incorporarse a la Policía Nacional tras culminar sus estudios secundarios, Quispe era fundador de una academia de fútbol y pretendía fomentar el deporte y alentar a niños de bajos recursos a incorporarse a la disciplina y Rojas era un estudiante de Farmacia. En su caso, fue alcanzado por un proyectil cuando regresaba a su domicilio tras comprar materiales para la clase que tendría el día siguiente.La cifra de manifestantes fallecidos producto de los enfrentamientos con la Policía ascendió a 20 el 16 de diciembre: ocho de las víctimas murieron ese día en el departamento sureño de Ayacucho, según la Defensoría del Pueblo.Al cierre de diciembre se contabilizaron 28 muertes asociadas a los enfrentamientos, que también continuaron durante las primeras semanas de 2023.Este lunes 9 de enero se registraron al menos 17 nuevas víctimas mortales y 73 heridos en las inmediaciones del aeropuerto Inca Manco Cápac de Juliaca, en la región de Puno.Uno de los identificados fue Gabriel Omar López Amanqui, de 35 años de edad, quien fue alcanzado por un perdigón en la cabeza cuando se dirigía a su casa. López Amanqui, un vendedor callejero de la región, fue trasladado a un centro de salud, donde se confirmó su deceso.Entre los fallecidos también se encuentra Marco Antonio Samillán Sanga, un joven estudiante del último año de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional del Altiplano (UNA) que se encontraba brindando asistencia a los heridos de los enfrentamientos cuando fue herido de muerte.Puno se ha convertido en el epicentro de las manifestaciones desde el 4 de enero, cuando se reiniciaron las protestas tras una pausa por las fiestas de fin de año. Las muertes provocaron que varios colectivos sociales y sindicatos anuncien nuevas movilizaciones con destino a Lima, la capital del país.Para Boluarte, el Ejecutivo peruano no tiene la responsabilidad en la violencia desatada en el interior del país. "Desde el Gobierno no estamos generando la violencia", dijo el lunes 9, agregando que "no se está entendiendo claro qué están pidiendo" los ciudadanos de Puno."Ya les he explicado que los cuatro puntos políticos [que exigen: la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso, el adelanto de elecciones y la redacción de una nueva Constitución] no están en mis manos. Lo único que estaba en mis manos era el adelanto de elecciones y ya lo propusimos", agregó y acusó a los peruanos de buscar "pretextos" para continuar el "caos" en el país.Ante los sucesos violentos que han azotado el país, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció que viajará a Lima para "observar la situación de derechos humanos" y se reunirá con diversos sectores para recabar información entre el 11 y el 13 de enero.

