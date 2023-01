https://sputniknews.lat/20230110/evo-morales-afirma-que-prohibirle-entrar-a-peru-pretende-desviar-la-atencion-1134512423.html

Evo Morales afirma que prohibirle entrar a Perú pretende desviar la atención

Evo Morales afirma que prohibirle entrar a Perú pretende desviar la atención

MONTEVIDEO (Sputnik) — El expresidente boliviano Evo Morales (2006-2019) declaró a Sputnik que el veto de ingreso que le impuso el Gobierno peruano busca... 10.01.2023

El 9 de enero, la Superintendencia Nacional de Migraciones del Perú prohibió el ingreso a territorio nacional del expresidente boliviano por presuntamente realizar actividades políticas que amenazan el orden interno. "Hay libre mercado, pero no hay libre circulación para el ser humano. Libre mercado para el dinero, pero no para el ser humano. Tenemos que darnos cuenta qué clase de personas son. Pero en el fondo usan el nombre de Evo para distraer y confundir a la población peruana", agregó. Sostuvo que es "secundaria" su imposibilidad a viajar a Perú y advirtió que lo prioritario es frenar el "genocidio y escarmiento" que está ocurriendo en ese país. "Hay genocidio y escarmiento para que nunca más se levanten los movimientos populares e indígenas. ¿Para qué? Para que sigan robando, saqueando nuestros recursos naturales. No solo de Bolivia y de Perú, sino de todo el mundo. Acá nos hemos despertado", agregó. Pedido al pueblo peruanoEl expresidente boliviano le pidió al pueblo peruano que "nunca se rinda" para garantizar su soberanía política y económica.Indicó que la lucha del movimiento indígena es "histórica" y sostuvo que "por herencia somos antiimperialistas"."Lamentablemente en Perú, por Constitución, no pueden contar con empresas públicas. A 200 años de la fundación de nuestras repúblicas, se pide una refundación. Eso hicimos en Bolivia, por eso empezamos a cambiar. Los notables hacían parches a la Constitución, los no notables, que somos los movimientos indígenas refundamos, dejamos el estado colonial para tener un estado plurinacional y en Perú los pueblos gritan, claman, por una refundación", agregó.Apuntó que el expresidente Pedro Castillo (2021-2022) fue víctima de un "golpe congresal" y recordó que su origen viene de los campesinos y del pueblo peruano."La oligarquía, los grupos de poder, no aceptan que los dirigentes sindicales o los movimientos populares podemos asumir la conducción de nuestros países", reflexionó.La crisis en Perú inició el 7 de diciembre, con la destitución del expresidente Pedro Castillo (2021-2022) por el Congreso de su país, con el argumento de que ordenó el cierre del Parlamento peruano. Desde que el 10 de diciembre pasado estallaron las protestas sociales en Perú, al menos 46 personas fallecieron y 485 resultaron heridas en enfrentamientos o accidentes de tránsito y otros hechos vinculados al bloqueo de carreteras.

