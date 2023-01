https://sputniknews.lat/20230110/evo-morales-le-dice-a-eeuu-movimiento-indigena-es-antimperialista-y-protege-recursos-1134529648.html

Evo Morales le dice a EEUU: movimiento indígena es "antimperialista" y protege recursos

Evo Morales le dice a EEUU: movimiento indígena es "antimperialista" y protege recursos

MONTEVIDEO (Sputnik) — El expresidente boliviano Evo Morales (2006-2019) dijo durante una entrevista con Sputnik que el movimiento indígena es... 10.01.2023, Sputnik Mundo

2023-01-10T21:32+0000

2023-01-10T21:32+0000

2023-01-10T21:32+0000

américa latina

💬 entrevistas

evo morales

bolivia

eeuu

imperialismo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/108928/10/1089281073_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8e37ac09f87eb486954e95a7211feafe.jpg

"La lucha del movimiento indígena es histórica, por herencia somos antimperialistas. El trópico de Cochabamba por vivencia es antimperialista, porque aquí estaba la DEA [Administración para el Control de Drogas, de EEUU], extranjeros uniformados armados que nos mataban. Eso nunca vamos a olvidar y esta lucha nos une (...) Somos herederos de la historia, eso tiene un costo (...) El movimiento indígena no se va rendir, eso nos enseñaron nuestros antepasados ante el exterminio, el odio y racismo", dijo Morales. Durante la entrevista, el exmandatario leyó unas notas de prensa que, según sus palabras, demuestran cuál es la posición de EEUU respecto a América Latina. "[El expresidente de EEUU Donald] Trump le dijo a los conservadores reunidos en México que debían detener la expansión del socialismo, envió un mensaje a los líderes conservadores del mundo reunidos en la conferencia de acción conservadora, que se celebró el 18 de noviembre en México", dijo Morales. Además, criticó la narrativa de Trump en dicha cita, sobre todo sus pretensiones respecto a América Latina. El expresidente boliviano recordó que a mediados del pasado año el Comando Sur del Ejército de EEUU se mostraba preocupado por el litio latinoamericano, un mineral que se utiliza en la batería de los teléfonos inteligentes. "El golpe [de Estado] del 2019 [en Bolivia] fue a la industrialización del litio. El dueño de Tesla [el magnate Elon Musk], EEUU e Inglaterra financiaron el golpe de Estado. La comandante del Comando Sur de EEUU, Laura Richardson, declaró en el foro de seguridad que América Latina es su barrio", agregó. —Este 9 de enero el Gobierno de Perú impidió su ingreso al país argumentando que supondría una amenaza el orden interno. ¿Cuál es su opinión al respecto? —Su decisión es soberana si la norma lo permite. Hay una idea casi generalizada en la opinión pública de que hubo un golpe de Estado, un golpe congresal, y todos tenemos derecho a defender gobiernos democráticamente electos. En algo nos parecemos con el hermano Pedro Castillo, somos del movimiento campesino indígena. Él viene de los campesinos, dirigente del magisterio y presidente del pueblo peruano. La oligarquía, los grupos de poder, no aceptan que los dirigentes sindicales o los movimientos populares podemos asumir la conducción de nuestros países y todos tenemos derecho de defender a nuestro pueblo. La lucha del movimiento indígena es histórica, por herencia somos antimperialistas. El trópico de Cochabamba por vivencia es antimperialista, porque aquí estaba la DEA, extranjeros uniformados armados que nos mataban. Eso nunca vamos a olvidar y esta lucha nos une. Lamentablemente en Perú por Constitución no pueden contar con empresas públicas, lo que está pasando es una insurrección. A 200 años de la fundación de nuestras repúblicas, se pide una refundación. Eso hicimos en Bolivia, por eso empezamos a cambiar. Los notables hacían parches a la Constitución, los no notables, que somos los movimientos indígenas, refundamos, dejamos el estado colonial para tener un estado plurinacional y en Perú los pueblos gritan, claman, por una refundación, y cuando compartimos estas grandes reivindicaciones que vienen desde el pasado, esta clase de decisiones no me molesta, repito, cuántos países me declaran persona non grata, no me importa. Me acuerdo que una vez gritaba "mar para Bolivia" y dije también "mar para Chile", porque toda la costa que nos quitaron con la invasión de 1879 ya ni es de los chilenos, es de los extranjeros privatizadores, por eso me declararon persona non grata. Antes, cuando era dirigente, sentí que la política chilena era intervencionista, por eso tenían problemas con Argentina, Perú y Bolivia, nos quitaron nuestro territorio; dije que Chile parecía como el Israel latinoamericano y otra vez me declararon persona non grata, pero uno es libre de pensar y comentar. Ahora hablé sobre la represión, sobre el genocidio, es lo que está pasando allá [en Perú]. Hay genocidio y escarmiento para que nunca más se levanten los movimientos populares e indígenas. ¿Para qué? Para que sigan robando, saqueando nuestros recursos naturales. No solo de Bolivia y de Perú, sino de todo el mundo. Acá nos hemos despertado. Los golpistas dicen que Evo no puede entrar al Perú. Pero todos tenemos derecho a viajar a todo el mundo. Hay libre mercado, pero no hay libre circulación para el ser humano. Libre mercado para el dinero, pero no para el ser humano. Tenemos que darnos cuenta qué clase de personas son. Pero en el fondo usan el nombre de Evo para distraer y confundir a la población peruana. Se busca que el debate sea sobre Evo que no puede entrar y que no se comente el pedido para que haya democracia, justicia por tanto genocidio y que haya asamblea constituyente. Quiero mostrar cómo piensa el imperio aquí en América Latina. —¿Cómo es que actúa el imperio? ¿A qué hace referencia cuando habla del imperio? —Recordemos hace unos años atrás, [Barack] Obama (2009-2017) y luego Donald Trump (2017-2021) crearon la Alianza del Pacífico frente a la Unasur (Unión de Naciones Suramericanas). Ahora nos preguntamos dónde está la Alianza del Pacífico. Trump organizó el Grupo de Lima con presidentes de derecha para tumbar a [l presidente venezolano Nicolás] Maduro. Por Maduro dieron cinco millones de dólares por su captura y ahora EEUU está reclamando por combustible. La semana pasada ya desconocieron a [l dirigente opositor venezolano Juan] Guaidó, el supuesto presidente. Entonces las políticas de EEUU van fracasando, pero en nuestra experiencia, cuando el imperio está en decadencia, apela a la violencia, cuando el imperio pierde hegemonía apela a armas y balas, bajo la nueva política, la guerra híbrida; el mes pasado golpe judicial a [la vicepresidenta de Argentina], Cristina [Fernández], hermana del pueblo, al día siguiente golpe congresal en Perú, ayer [por el domingo 8] intento de golpe de Estado en Brasil al estilo de Donald Trump. Cuando Trump perdió, tomaron el Congreso. Cuando el imperio pierde hegemonía, apela a la violencia o a las armas. Ese hecho no es aislado y por eso creo que tenemos mucha razón para poder comentar cómo estos días el imperio en sus conferencias va mencionando que está preocupado por la expansión del socialismo. —¿Usted cree que lo que pasó en Perú es producto de la influencia de EEUU? —Estoy totalmente convencido. Pedro [Castillo] intentó unir, trabajar para todos, cedió a la derecha para mantenerse en el Gobierno y lo volcaron rápidamente. La derecha te puede usar, pero en cualquier momento te traiciona. Es mejor estar con el pueblo que con el imperio. —¿Ese es el consejo que les daría a los gobiernos de izquierda? —Totalmente. Primero, siempre con el pueblo, cuando estamos con él, te defiende. Quiero leer algunos documentos que salieron el año pasado. [Comienza a leer reportes de prensa] El 23 de julio del 2022, la preocupación del Comando Sur entra en la órbita del litio latinoamericano, un mineral que se utiliza en la batería de los teléfonos inteligentes. El golpe del 2019 fue a la industrialización del litio. El dueño de Tesla, EEUU e Inglaterra financiaron el golpe de Estado. La comandante del Comando Sur de EEUU, Laura Richardson, declaró que en el foro de seguridad que América Latina es su barrio. Trump le dijo a los conservadores reunidos en México que debemos detener la expansión del socialismo, envió un mensaje a los líderes conservadores del mundo reunidos en la conferencia de acción conservadora, que se celebró el 18 de noviembre en México. Dijo que es muy importante defender la idea de Dios, la familia. Debemos de tener la expansión del socialismo simplemente no permitirle que continúe arrasando con nuestra tierra, la región y debemos reconstruir nuestras economías, nuestros trabajadores y familias. [Deja de leer reportes de prensa] América Latina es su tierra. Es esa la mentalidad del imperio. En pleno siglo XXI. Esta lucha no es aislada, el movimiento indígena empezó a despertar y a recuperar nuestros recursos naturales. El Banco Mundial decía que es importante que los pueblos del mundo sean más pobres y más ignorantes para que sea sencillo dominarlos y así poder robar los recursos naturales. El FMI (Fondo Monetario Internacional) dijo que para el nuevo orden mundial es importante una planificación de reducción de la población innecesaria, no sé si la pandemia no es parte de esa política, mató a los viejos. Pareció bien planificada. Este hecho de Perú ni de Brasil no es aislado. Eso trae mucha conciencia y fortalezas dentro del movimiento popular. —¿Qué recursos de Perú o de Brasil le interesan a EEUU? —En Perú por Constitución no pueden tener empresas públicas. La oligarquía peruana, las transnacionales se blindaron por Constitución. Castillo no podía nacionalizar, necesariamente tenía que hacer una asamblea constituyente. Es lo que pide el pueblo. EEUU no quiere que se industrialice el litio a manos del Estado boliviano. No se quiere que se industrialice el hierro. No quiere grandes proyectos de integración, han hecho golpes de Estado. Pero no nos van a detener. Frente a tantas acusaciones, con la verdad, honestidad y dignidad se derrota la falsedad. Yo llegué sin formación académica a la presidencia gracias a la verdad y honestidad. Me siento orgulloso gracias al movimiento campesino del trópico de Cochabamba. Ya estamos planificando qué vamos a hacer en lo político, cultural, con las juventudes, es una responsabilidad, comparto mi experiencia de lucha social. El movimiento indígena no se va rendir, eso nos enseñaron nuestros antepasados ante el exterminio, el odio y racismo. —¿Ese es el consejo que le daría al pueblo peruano, que no se rinda? —Unidad como indígena. Unidad, unidad, unidad, nunca rendirse para garantizar soberanía política y económica y que se respete la identidad, que es la plurinacionalidad. A mí no me molesta, me fortalece. El día que el imperio hable bien de Evo, eso me preocuparía, porque eso diría que estoy equivocado. Le digo al pueblo peruano: fuerza y unidad para garantizar la liberación. Nuestras repúblicas necesitan una refundación para tener un Estado, no uno fallido ni impostor, sino con pueblos dignos, honestos y libres.

https://sputniknews.lat/20230110/evo-morales-eeuu-impulsa-golpes-en-brasil-peru-y-argentina-porque-pierde-hegemonia-1134521263.html

https://sputniknews.lat/20230110/evo-morales-afirma-que-prohibirle-entrar-a-peru-pretende-desviar-la-atencion-1134512423.html

https://sputniknews.lat/20230105/evo-morales-responde-a-criticas-de-peru-y-pide-parar-persecucion-a-indigenas-1134359334.html

bolivia

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Lucía Barrios https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/108833/77/1088337777_0:0:721:720_100x100_80_0_0_2f83438612b29823503ff2515f1fa055.jpg

Lucía Barrios https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/108833/77/1088337777_0:0:721:720_100x100_80_0_0_2f83438612b29823503ff2515f1fa055.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Lucía Barrios https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/108833/77/1088337777_0:0:721:720_100x100_80_0_0_2f83438612b29823503ff2515f1fa055.jpg

💬 entrevistas, evo morales, bolivia, eeuu, imperialismo