La Justicia filipina invalida el acuerdo petrolero trilateral de Filipinas, Vietnam y China

MOSCÚ (Sputnik) — El Tribunal Supremo de Filipinas declaró inconstitucional el acuerdo trilateral de petroleras filipina, vietnamita y china sobre la... 10.01.2023, Sputnik Mundo

Indicó que se trata la china China National Offshore Oil Corporation [CNOOC], la vietnamita Vietnam Oil and Gas Group [Petrovietnam] y la filipina Philippine National Oil Company [PNOC]. El acuerdo preveía la cooperación en el mar de la China Meridional en un área de 142.886 km2. Según 'The Manila Times', el acuerdo no corresponde a la Constitución de Filipinas, ya que les permite a las empresas extranjeras participar en la explotación de los recursos naturales del país sin respetar las medidas de seguridad previstas en la ley básica de 1987. La Carta Magna exige que la exploración, explotación y uso de los recursos naturales se lleve a cabo bajo el pleno control del Estado. En junio de 2022, el entonces presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte (2016-2022), suspendió las conversaciones con China sobre la posible explotación conjunta de petróleo y gas, explicando que no se lograron avances en tres años. En 2018, las dos naciones asiáticas firmaron un memorando de entendimiento que dio inicio a las negociaciones sobre proyectos conjuntos en el mar de China Meridional. Desde hace años, Filipinas y China mantienen una disputa territorial por varias islas en el mar de China Meridional, donde se descubrieron importantes reservas de hidrocarburos.

