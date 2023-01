https://sputniknews.lat/20230110/la-vicepresidenta-argentina-afirma-que-ataques-en-brasil-fueron-un-intento-de-golpe-de-estado-1134511664.html

La vicepresidenta argentina afirma que ataques en Brasil fueron un intento de golpe de Estado

BUENOS AIRES (Sputnik) — La vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, rechazó los recientes ataques perpetrados por bolsonaristas contra los... 10.01.2023

La también presidenta del Senado se hizo eco del comunicado del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires (este), al señalarlo como un "imperdible análisis de la inoculación del odio, el rol de los medios y su consecuencia inevitable: la violencia política". En su texto, el partido que representa al movimiento peronista señaló que los atentados en Brasil tuvieron su germen "cuando los grupos de poder brasileños se sirvieron de [el expresidente Jair] Bolsonaro [2015-2022] para perseguir, humillar y encarcelar" al actual presidente, Luiz Inácio Lula Da Silva. "Creyendo que encarcelando a un dirigente eliminaban la fuerza social que lo acompaña. Se equivocaron", consigna el comunicado. El documento advierte que en ese proceso "lograron dañar a la sociedad brasileña", con el odio dirigido contra un líder político, un espacio político después y a continuación, contra la mayor parte de la sociedad. Según el Partido Justicialista, conglomerados mediáticos de Argentina "que hoy se rasgan las vestiduras por la asonada golpista entonces formaron parte del coro mediático que pidió el encarcelamiento de Lula". Como ejemplo, puntualizaron que la Corte Suprema de Justicia "recibió con honores al por entonces juez [Sergio] Moro", que lideró las investigaciones de la Operación Lava Jato y condenó en primera instancia por corrupción a Lula, antes de convertirse en ministro de Justicia del Gobierno de Bolsonaro. La fuerza política creada por el tres veces mandatario argentino Juan Domingo Perón (1946-1955 y 1973-1974) defendió que el actual presidente de Brasil fue condenado "por corruptos", como evidenció un informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el proceso judicial que enfrentó Lula. "Como demuestra Brasil, no alcanza con una victoria electoral para desandar años y años de siembra del odio, del medio, de destrucción de cualquier idea de comunidad", refirió la formación justicialista. Para el partido, el único antídoto no solo consiste en ganar elecciones, sino en gobernar con justicia social, soberanía política e independencia económica. El texto también advierte con preocupación que haya sectores que no repudiaran el intento de golpe de Estado, y pidió trazar "una línea roja respecto de actores políticos incapaces de diferenciar entre lo que está dentro y lo que está fuera del juego democrático". El 8 de enero, cientos de simpatizantes de Bolsonaro que se niegan a aceptar la derrota de su líder en las últimas elecciones presidenciales, invadieron las sedes del Congreso Nacional, la Presidencia y el Tribunal Supremo, reclamando una intervención militar para derrocar al Gobierno de Luiz Inácio Lula Da Silva, que asumió el 1 de enero. Los manifestantes violentaron las barricadas, atacaron a efectivos de seguridad, rompieron puertas y ventanas y ocuparon parte del edificio y los techos del Palacio de Planalto, sede del Ejecutivo. En la noche del 8 de enero la policía consiguió retomar el control de los edificios.

