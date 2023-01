https://sputniknews.lat/20230110/lopez-obrador-propone-a-biden-integracion-del-continente-americano-en-reunion-mexico-eeuu-1134493952.html

AMLO a Biden: "Es el momento de terminar con ese olvido, desdén hacia América Latina y el Caribe"

AMLO a Biden: "Es el momento de terminar con ese olvido, desdén hacia América Latina y el Caribe"

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, propuso la tarde del 9 de enero a su homólogo de EEUU, Joe Biden, emprender... 10.01.2023, Sputnik Mundo

2023-01-10T00:27+0000

2023-01-10T00:27+0000

2023-01-10T00:52+0000

internacional

méxico

eeuu

andrés manuel lópez obrador

joe biden

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/01/0a/1134494002_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_7db647427fd82901bebf123496a0f2ad.jpg

"La propuesta es integral, implica consolidarnos como región económica en el mundo, fortalecer la hermandad en el continente americano, respetar nuestras diferencias y nuestras soberanías, y que nadie se quede atrás", dijo el jefe de Estado anfitrión ante Biden en la apertura de una reunión con sus delegaciones en Palacio Nacional, sede del Ejecutivo y residencia presidencial. En el marco de la reunión bilateral, celebrada en Palacio Nacional con motivo de la Cumbre de Líderes de América del Norte, el presidente López Obrador habló del tratado comercial entre México, EEUU y Canadá (T-MEC), remarcando lo valioso que ha sido en la consolidación de los procesos productivos y el aprovechamiento del "potencial que representa el mercado interno en la región". En una mesa donde ambas delegaciones se sentaron frente a frente, el gobernante mexicano dijo al jefe de la Casa Blanca que, para iniciar una nueva etapa de respeto y ayuda en el continente americano "usted tiene la llave para abrir y mejorar" la integración hemisférica. López Obrador admitió que se trata de "una iniciativa compleja y polémica su puesta en práctica". Sin embargo, agregó enseguida que, a su juicio, "no hay mejor camino (…), cuando trabajamos en conjunto no hay nada que no podamos hacer". El mandatario del país latinoamericano estima que el jefe de Estado estadounidense es un humanista, como se define a sí mismo. Al comparar con otras iniciativas hemisféricas de EEUU impulsadas en el pasado siglo XX, subrayó que la región latinoamericana y caribeña están en el olvido de la agenda estadounidense.Adicionalmente, López Obrador declaró que "es el momento de terminar con ese olvido, ese abandono, ese desdén hacia América Latina y el Caribe, opuesto a la política de la buena vecindad (…), no habría otro dirigente que pudiera llevar a cabo esta empresa", puntualizó el mandatario mexicano.En referencia al creciente arribo de embarcaciones con mercancía proveniente de Asia a los puertos del Pacífico, el mandatario del país latinoamericano cuestionó: "¿No podríamos producir en América lo que consumimos?", ante lo que respondió: "Claro que sí". Por su parte, Biden expresó a su turno la necesidad de continuar el apoyo a la construcción de instituciones democráticas.Acerca de la propuesta, respondió que EEUU "ha invertido cientos de miles de millones de dólares" en el continente americano.A continuación mencionó que una de las prioridades de su administración es frenar el tráfico de drogas ilegales, en particular un opioide sintético más potente que la morfina, el fentanilo."Estamos en un punto de inflexión, lo que hagamos en los próximos años va a cambiar lo que suceda en las próximas décadas", subrayó el líder estadounidense.Esta es la primera visita a México de un presidente estadounidense desde 2014 y la primera de Biden como jefe de Estado.La Cumbre de América del Norte se celebrará el martes 10 de enero en el Palacio Nacional, con la asistencia del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.

https://sputniknews.lat/20230109/lideres-de-eeuu-y-mexico-se-reunen-en-medio-de-una-crisis-migratoria-1134481141.html

méxico

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

méxico, eeuu, andrés manuel lópez obrador, joe biden