Pekín tacha de discriminación las restricciones contra los viajeros desde China

PEKÍN (Sputnik) — Pekín considera como discriminatorias las restricciones de varios países contra personas que vienen desde China, declaró el portavoz del... 10.01.2023, Sputnik Mundo

Agregó que el país "se opone enérgicamente a esto y responderá de manera simétrica". China, continuó el vocero, vuelve a llamar a los estados correspondientes a "no aprovechar la oportunidad para la manipulación política, a no participar en acciones discriminatorias y a no influir en los intercambios y la cooperación normales entre países" China, que había aplicado durante tres años una política de cero tolerancia ante el COVID-19, comenzó a aflojar las restricciones internas a finales del año pasado y levantó a partir del 8 de enero la cuarentena obligatoria para viajeros entrantes. España, Finlandia, Francia, el Reino Unido y varios otros países impusieron nuevos controles para las personas que vengan desde China, después de que algunos medios occidentales afirmaran que en el país asiático supuestamente se registra un aumento exponencial de los contagios, algo que China no ha confirmado.

