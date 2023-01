https://sputniknews.lat/20230111/congresistas-opositores-al-gobierno-de-boluarte-denuncian-que-se-comete-un-genocidio-en-peru-1134536083.html

Congresistas opositores al Gobierno de Boluarte denuncian que se comete un "genocidio" en Perú

Con casi medio centenar de manifestantes muertos en enfrentamientos con la Policía y las Fuerzas Armadas, legisladores de la oposición exigen se escuche el... 11.01.2023, Sputnik Mundo

Este 9 de enero Perú vivió su día más sangriento desde la destitución del expresidente Pedro Castillo. En la ciudad de Juliaca, Puno, al menos 17 personas murieron en enfrentamientos con las fuerzas del orden durante las protestas contra el Gobierno.Ya son al menos 46 los peruanos muertos en las calles por reclamar la disolución del Congreso, la convocatoria a elecciones y un referéndum para elaborar una nueva Constitución, que deje atrás el actual texto elaborado durante el Gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000).Sputnik conversó con congresistas que en su momento apoyaron al Gobierno del expresidente Pedro Castillo (2021-2022), al igual que a su vicepresidenta Dina Boluarte, quien hoy maneja al país.Este 10 de enero el primer ministro de Boluarte, Alberto Otárola, se presentó en el Congreso para pedir su voto de confianza. Llegó y tuvo que retirarse, porque la mayoría de los presentes le gritaban "asesino". Un par de horas después, seguro de haberse apalabrado los votos necesarios, se presentó nuevamente.Y agregó: "Por mucho menos el señor [Manuel] Merino [presidente entre el 10 y el 15 de noviembre de 2020], que era también de un Gobierno bastante ilegítimo, se tuvo que ir. Y tuvo solamente dos muertos".Sobre el panorama para que Boluarte se legitime en el Congreso, Bermejo consideró: "Creo que hoy va a ser un día en que se va a reivindicar el acercamiento de este Gobierno de facto con los sectores más conservadores y recalcitrantes, quienes defienden el modelo económico que tanto daño ha hecho a la patria en los últimos 30 años".Bermejo, que llegó al Congreso en 2021 con Perú Libre pero en 2022 se sumó a Perú Democrático, adelantó su voto: "Pediremos la censura del Gabinete, de la mesa directiva del Congreso y la vacancia de la presidenta Boluarte".Y reiteró "el camino para salir de la crisis": la renuncia de la actual presidenta, la convocatoria a elecciones para octubre de 2023, además del referéndum por una nueva Constitución.Poca humanidadEn diálogo con Sputnik, la congresista Margot Palacios, de Perú Libre, lamentó "la poca humanidad de los grupos de derecha, que piensan que acá no ha pasado nada. Quieren minimizar estos asesinatos indicando que los manifestantes eran terroristas".Y aseguró que "toda esta sistemática matanza tipifica como delito de lesa humanidad y genocidio, que viene dándose para sostener a un Gobierno militar".Afirmó que entre los asesinados hay adolescentes "de 15 años, a los cuales se quiere acusar de haber sido terroristas". Palacios recogió testimonios de manifestantes de Puno: "Me dijeron que incluso desde un helicóptero lanzaban granadas a la población".Evo Morales, non gratoAmbos congresistas coincidieron en que el Gobierno de Boluarte desplegó el mito del enemigo externo como una manera de cohesionar sus fuerzas dentro de Perú.Por ello, el actual Gobierno prohibió la entrada al país del expresidente boliviano Evo Morales (2006-2019), a quien ciertos sectores de la oposición acusan por las movilizaciones en el sur peruano.Bermejo contó que él, como otros legisladores, están bajo el "reglaje" de la Policía y el servicio de Inteligencia del Ejército. Por "reglaje" se entiende la vigilancia cercana dirigida a acusar de la comisión de algún delito.Según Palacios, "es lamentable que el facismo, dentro de su xenofobia, señale que el hermano Evo Morales viene a causar los problemas de Perú, que se arrastran desde hace décadas y no es por responsabilidad de Evo Morales".La congresista considero que estos "discursos de odio" de los grupos que detentan el poder "expresan rechazo al hombre cobrizo, al hombre del campo, al cocalero, como en este caso representa el hermano Evo".El mismo Congreso de la República determinó quitar la Medalla de Honor que había otorgado al expresidente boliviano en 2007.

