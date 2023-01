https://sputniknews.lat/20230111/el-departamento-de-estado-de-eeuu-reconoce-que-la-captura-de-ovidio-fue-merito-exclusivo-de-mexico-1134558771.html

El Departamento de Estado de EEUU reconoce que la captura de Ovidio fue mérito exclusivo de México

El Departamento de Estado de EEUU reconoce que la captura de Ovidio fue mérito exclusivo de México

La vocera del Departamento de Estado de Estados Unidos, Kristina Rosales, reconoció que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene todo el mérito en la... 11.01.2023

Tras varios rumores sobre una supuesta participación de la inteligencia de Washington en la aprehensión de uno de los hijos del narcotraficante Joaquín el Chapo Guzmán, las autoridades de Estados Unidos admitieron que la operación para la captura del capo fue responsabilidad y obra del Gobierno mexicano. En una entrevista con el diario local Milenio, la funcionaria estadounidense aseguró que la investigación en contra de Ovidio Guzmán, conocido como el Ratón, se realizó de forma interna en el país latinoamericano. La vocera indicó no tener información sobre si Ovidio Guzmán será extraditado a Estados Unidos tras su captura la semana pasada en Sinaloa. El 6 de enero pasado, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador negó que las autoridades estadounidenses hayan colaborado en tareas de inteligencia para detener a Ovidio. "No, no [no hubo colaboración de Estados Unidos], ya les expliqué que esta es una decisión que se toma y les diría que es de rutina porque como explicó el general, estamos constantemente actuando", aseveró."Siempre hemos tenido cuidado. Actuamos con autonomía e independencia. Sí hay cooperación, pero las decisiones las tomamos como un gobierno soberano, independiente y estas decisiones las tomamos en el gabinete de seguridad", agregó.El pasado 6 de enero, un juez federal suspendió cualquier intento del Gobierno de México para extraditar en fast track a Estados Unidos a Ovidio, sobre quien pesa una orden de extradición. La suspensión de oficio fue dictada por el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México y la resolución que tiene carácter provisional obliga a la Fiscalía mexicana, así como a la cancillería, a agotar las etapas ordinarias del proceso de extradición, algo que incluso podría tomar de uno a dos años en resolverse.El 5 de enero, el canciller de México, Marcelo Ebrard, indicó que sobre Ovidio pesa una solicitud de extradición que fue formulada por Estados Unidos desde 2019, año en el que se registró la primera captura del capo y de la cual fue liberado tras desatarse una ola de violencia en Sinaloa.En conferencia de prensa, el jefe de la diplomacia mexicana aclaró que, para poder entregarlo a la justicia estadounidense, debe cumplirse con un procedimiento."Hay un procedimiento que se tiene que seguir según la ley mexicana. Se tendrá que presentar, me imagino que el día de hoy [5 de enero], ante las diferentes autoridades, pero no podríamos proceder a extraditarlo en estas condiciones hoy, mañana o pasado. Tenemos que cumplir con las formalidades que la ley nos impone", comentó.

