AMLO, el indiscutible ganador mediático de la Cumbre de Líderes de América del Norte

Andrés Manuel López Obrador fue el mandatario que robó la agenda y el interés mediático durante la X Cumbre de Líderes de América del Norte, dijo para Sputnik... 12.01.2023, Sputnik Mundo

El presidente mexicano suele ser polémico en sus comentarios y enfoques. Un rasgo que adquirió una visibilidad especial durante este encuentro diplomático, donde se trataron temas de gran interés como la seguridad y la migración, aseguró la académica. De acuerdo con Cárdenas Zanatta, desde antes de que se realizara la cumbre, las posturas del mandatario de México ya habían causado expectativas debido a que discursivamente ha sido enfático en que se apueste por la unión de América, incluyendo tanto el norte como el sur, sin el intervencionismo de Washington.Además, indicó la académica, el presidente de México es un líder que tiene una capacidad de acción en temas migratorios, pues el país latinoamericano es una nación "'puente", es decir, funge como un canal intermedio entre Estados Unidos y el resto del continente. Sobre el alcance que pueda los temas abordados en la Cumbre, la experta sentenció que tal parece que los temas fueron abordados superficialmente, al menos en lo que se hizo público. Este 11 de enero, algunos medios estadounidenses señalaron que el presidente de México fue el que más llamó la atención en cuestiones mediáticas durante la conferencia de prensa trilateral que ofrecieron los líderes. El medio Bloomberg, por ejemplo, destacó que López Obrador haya ocupado prácticamente todo el tiempo destinado a la conferencia de prensa de los tres países para contestar un par de cuestionamientos que le hizo la prensa. Ante ello, destacó la agencia, Biden y Trudeau "se quedaron viendo sus zapatos". La periodista Jennifer Jacobs destacó que el mandatario mexicano reconoció que se tomó más tiempo del que debía, mientras Biden solo sonrió y dio por terminado el evento. De este modo, Biden solo tuvo pocos minutos para responder preguntas ante la casi media hora que se tomó López Obrador. Al final el presidente estadounidense soltó un comentario que causó polémica: "Que quede registro que no sé cuántas preguntas no contesté, me prepararé y lo haré después". Por su parte, el reportero canadiense Steven Chase consideró que las conferencias de López Obrador son "notables" debido a que "sus respuestas serpenteantes son como una señal de radio a lado de la chimenea y pueden durar entre 10 y 15 minutos. Para cuando acabe muchos tendrán dificultades para recordar qué fue lo que preguntó".La X Cumbre de Líderes de América del Norte se organizó entre el 9 y el 11 de enero en la Ciudad de México para hablar sobre diversos temas que afectan a Estados Unidos, México y Canadá, principalmente en materia económica y de seguridad.De acuerdo con el presidente de México, como parte de esta cumbre de acordó crear un comité de sustitución de importaciones de América del Norte con el cual se busca que las tres potencias sean autosuficientes.

