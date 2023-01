https://sputniknews.lat/20230112/amlo-recibira-personalmente-a-empresas-canadienses-por-quejas-en-el-sector-energetico-1134585668.html

AMLO recibirá personalmente a empresas canadienses por quejas en el sector energético

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que atenderá personalmente a algunas empresas canadienses que han presentado quejas en el marco... 12.01.2023, Sputnik Mundo

En su conferencia de prensa de este 12 de enero, el mandatario señaló que durante la Cumbre de Líderes de América del Norte no se abordó el tema de las controversias iniciadas por EEUU y Canadá en contra de México por sus decisiones en materia de energía. Sin embargo, López Obrador señaló que con las autoridades de Canadá se acordó que recibirá a dos o tres empresas de dicho país que están inconformes por las reformas en materia energética. "Voy a recibir a una empresa que tiene una controversia sobre electricidad, se trata de estas empresas que recibieron permiso, concesiones de autoabasto, pero ya ahora por decisión de la Corte este mecanismo se considera fraude legal porque no es producir energía para empresas de una misma compañía, sino es producir energía para vender a otras empresas y eso ya está prohibido", indicó el presidente. Agregó que también recibirá a una o dos empresas que se han quejado por las reformas a entorno a la explotación minera. "Una o dos sobre mineras, y ya, no hay más", acotó el mandatario a tiempo de señalar que los inversionistas canadienses tienen una especial fijación hacia México, pues en los últimos años se ha incrementado la presencia de empresas de dicha nacionalidad en el país. López Obrador recordó que lo mismo hizo con decenas de empresas de EEUU que se quejaron por sus políticas en torno al sector energético. Actualmente, sobre México pesan quejas tanto de EEUU como Canadá por sus políticas energéticas entre las cuales se considera la expropiación del litio y la acotación de la presencia de empresas extranjeras en el país. La inconformidades se dieron a través del marco del T-MEC por lo cual se realizan paneles de controversia que aún no culminan.

