Hungría fue uno de los primeros países en reconocer la independencia de Ucrania en 1991 y desde entonces llevó una política de buena vecindad. No obstante... 12.01.2023, Sputnik Mundo

Kiev y Budapest mantienen hoy día unas relaciones excepcionalmente malas debido en gran parte a las leyes discriminatorias contra la comunidad de unos 150.000 miembros de etnia húngara que viven en la región suroccidental ucraniana de Transcarpatia, señala el columnista húngaro, Peter Feher.El origen de la "tormentosa relación" entre Hungría y los sucesivos gobiernos ucranianos desde el golpe de Euromaidán de 2014 no es ningún misterio, y tiene su origen en el problema criminalmente poco denunciado de los ultranacionalistas que toman como rehenes a los políticos y la política ucranianos, observa el analista al periódico Magyar Hírlapel.Recordando que Hungría fue el tercer país del mundo, después de Polonia y Canadá, en reconocer la independencia de Ucrania tras el colapso de la URSS en diciembre de 1991, el observador explica que Budapest, por su parte, hizo todo lo posible para que las relaciones con su nuevo vecino empezaran con buen pie. Hungría fue el primer país que estableció las relaciones diplomáticas formales con Kiev: ambos países abrieron embajadas en sus respectivas capitales y firmaron un tratado de buena vecindad y cooperación.Nubes negras en el horizonte El columnista ve los orígenes del deterioro de los lazos en la Revolución Naranja en las protestas de 2004-2005 en Ucrania, respaldadas por Occidente, tras unas tensas elecciones que culminaron con la destitución del presidente electo, Víktor Yanukóvich, y su sustitución por Víktor Yúschenko, quien comenzó a impulsar a esta nación fuertemente dividida hacia la integración europea y el ingreso en la OTAN.La Revolución Naranja de 2004, "destinada a democratizar Ucrania y eliminar la nomenklatura soviética, también provocó un retorno inesperado" de fuerzas políticas "aún poco conocidas", escribió Feher. Decenas de miles de veteranos del Ejército Insurgente Ucraniano (UPA, prohibido en Rusia por extremista), la fuerza paramilitar fascista fundada por la Organización de Nacionalistas Ucranianos en 1942, y otros colaboradores huyeron hacia el oeste mientras el Ejército Rojo avanzaba por Ucrania y Europa Oriental entre 1943 y 1945. Tras la guerra, muchos obtuvieron la ciudadanía en países de Europa Occidental, Estados Unidos y Canadá. Aunque hoy en día son alabados por el Gobierno ucraniano como "héroes" que lucharon por la independencia de Ucrania, los aproximadamente 100.000 combatientes del UPA quedaron históricamente empequeñecidos por los más de seis millones de ucranianos que sirvieron en las filas del Ejército Rojo durante la Segunda Guerra Mundial y que, hasta el colapso de la URSS y los sucesos del Maidán de 2004 y 2014, eran considerados los verdaderos héroes de Ucrania, destaca el analista. Feher recuerda que, incluso después de que Yúschenko fuera derrotado y Yanukóvich volviera a la presidencia en 2010, Hungría siguió apoyando la deriva de Ucrania hacia la Unión Europea, incluidos los viajes sin visado, un acuerdo de libre comercio y un acuerdo de asociación con la UE. "Pero los tiempos cambiaron y la política interna de Ucrania se volvió cada vez más agitada. El presidente Yanukóvich empezó a tirar hacia Moscú, provocando fuertes tensiones en Kiev. Con la silenciosa ayuda estadounidense, surgieron los mencionados nazis ucranianos, que se mezclaron con los neonazis. Yanukóvich fue apartado del poder en un golpe de Estado", señala el observador, subrayando que estas fuerzas de extrema derecha han estado "manteniendo secuestrado al Gobierno de Kiev desde entonces."La adoración de Bandera por las autoridades de Kiev tras el golpe ha sido una fuente importante de tensiones entre Ucrania y otro de sus vecinos: Polonia. Más de 200.000 civiles polacos murieron a manos de los nacionalistas del UPA en Ucrania occidental durante la Segunda Guerra Mundial, y decenas de miles de partisanos antifascistas y civiles ucranianos, así como militares del Ejército Rojo, murieron también luchando contra los insurgentes, que continuaron su campaña hasta bien entrada la posguerra.Por desgracia, señaló Feher, Hungría "no tuvo que esperar mucho" para que los efectos de la banderización de Ucrania paralizaran Kiev con el ultranacionalismo, con una ley de educación de 2017, que exigía la eliminación progresiva de las lenguas minoritarias de la educación pública, "claramente destinada a 'expulsar' la lengua húngara de Transcarpatia", hogar de más de 150.000 personas de etnia húngara. La ley de 2017 provocó protestas, no solo de los hablantes de húngaro y ruso, sino también de las comunidades minoritarias de búlgaros, rumanos y otros pueblos de Europa del Este que salpican el vasto país. Las autoridades rusas calificaron la ley educativa de "acto de etnocidio", añade el experto. "En respuesta al sentimiento antihúngaro, el ministro de Asuntos Exteriores, Peter Szijjarto, comunicó en 2017 que Ucrania apuñaló a Hungría por la espalda", concluye Feher.

