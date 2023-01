Así se hizo la animación del video de Shakira y Bizarrap

https://sputniknews.lat/20230112/asi-se-hizo-la-animacion-del-video-de-shakira-y-bizarrap-1134602721.html

El video de la llamada Session 53 utiliza la técnica de cutout, una forma de animación hecha con recortes de papel con la imagen de Shakira, realizada por Julita Conde, una artista argentina de 23 años, que ya ha colaborado con Bizarrap en otras oportunidades.Conde es licenciada en Dirección de Cine y Multimedia por la Universidad del Cine de Buenos Aires, especializada en animación. Entre sus trabajos destacan los videoclips y anuncios realizados para el propio Bizarrap o los raperos argentinos Lit Killah y Trueno, entre otros artistas y empresas de la industria musical.En sus cortos y videos Conde combina distintas técnicas, como el stop motion, animación 2D y 3D, o rotoscopia. También el cutout, como se puede ver en el video de la Session 53, que ha sido vista como una referencia a la animación del video de los noruegos A-Ha para la canción Take on Me y que la artista ha reconocido como una inspiración.Conde mostró el proceso de la animación cutout en su cuenta de Twitter:Así es cómo se ve en el video de la canción:En entrevista con Télam, Conde dijo que le interesa la animación desde niña, pero que todo comenzó con su pasión por el dibujo, que le permitió expresarse y que la llevó a descubrir su pasión la pintura y encontrar nuevas técnicas artísticas que cimentaron su vocación.Hasta la noche del 12 de enero (hora de México), el video de Shakira lleva más de 58 millones de visitas en YouTube en todo el mundo.

