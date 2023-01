https://sputniknews.lat/20230112/biden-cara-de-poker-hallan-documentos-clasificados-en-su-oficina-privada-pero-el-no-sabe-nada-1134560472.html

Biden 'cara de póker': hallan documentos clasificados en su oficina privada, pero él no sabe nada

Biden 'cara de póker': hallan documentos clasificados en su oficina privada, pero él no sabe nada

Documentos clasificados de su época de vicepresidente de los EEUU. Fue lo que hallaron en una oficina privada de Joe Biden el pasado 2 de noviembre, es decir... 12.01.2023

Biden 'cara de póker': hallan documentos clasificados en su oficina privada, pero él no sabe nada

No sabe / no contestaCara de póker: esconder, de forma exitosa, tus emociones bajo una expresión imperturbable, que no revela nada. Esta definición que se puede encontrar precisamente en una web dedicada a este juego, que de póker 'saben un rato', como dice el refranero popular.Y el que parece que de esto también 'sabe un rato', es el presidente de EEUU, Joe Biden, que metió un combo cuando le preguntaron por los documentos clasificados que se descubrieron en una de sus oficinas privadas: metió cara de póker, combinado con una sonrisa, y una frase que es toda una declaración de intenciones: dijo ser el primer sorprendido con la noticia", al mejor estilo "a mí, que me revisen". Como si no fuera con él la cosa.Y en este 'hallazgo' de uno de sus abogados, es decir, el de los documentos clasificados, se abren muchísimas interrogantes, que de momento casi nadie, por no decir nadie, se las ha planteado. Pero vamos por partes.Estamos en condiciones de hablar del 'Bidengate', o de los 'Biden papers', aunque los medios de globalistas intenten pasar en puntas de pie por el tema, o como mucho, justificarlo de las maneras más inverosímiles: no aplican el mismo tratamiento a los documentos clasificados hallados en la oficina de Biden, que los hallados en Mar-a-Lago, la mansión de Donald Trump.La cuestión es que estos documentos clasificados han sido hallados en una oficina privada del presidente de EEUU, del Centro Penn Biden. Dichos documentos, que corresponden a la época en que Biden era vicepresidente del país, es decir, durante la Administración Obama, han sido entregados a los Archivos Nacionales. Se informa que "la situación está siendo revisada por el Departamento de Justicia".Interrogantes que asaltanEn primer lugar, lo que llama la atención y que debería hacer saltar todas las alarmas, es que la oficina donde esos documentos clasificados fueron encontrados, Biden la utilizó periódicamente desde mediados de 2017 hasta el inicio de la campaña electoral de las elecciones presidenciales de 2020.Eso significa que empezó a utilizarla varios meses después de abandonar la Casa Blanca, algo que ocurrió que el 20 de enero de 2017. La pregunta que surge es: ¿cómo es que esos documentos llegaron a una oficina privada de Biden cuando este ya no era parte del Gobierno? ¿Los tenía escondidos en algún otro lado? ¿Alguien más se los entregó cuando ya había salido de la Casa Blanca? Dicho de otra forma, cuando abrió la oficina a mediados de 2017, donde se encontraron los documentos, Trump era presidente desde hacía varios meses…Entonces, vienen más datos que llaman la atención. Aunque no ha trascendido hasta ahora, los documentos fueron descubiertos el 2 de noviembre de 2022, según Richard Sauber, abogado especial de Biden. Ese mismo día, la Oficina del Asesor Jurídico de la Casa Blanca lo notificó a los Archivos Nacionales, que tomaron posesión de los materiales a la mañana siguiente. Ergo, el hallazgo tuvo lugar seis días antes de las elecciones de medio mandato del 8 de noviembre.Entonces, surgen más interrogantes. ¿Por qué no se hicieron públicos entonces, cuando Biden se jugaba tanto, y de hecho, pudo conservar la mayoría en el Senado, pero no en la Cámara de Representantes? ¿Habrían sido otros los resultados, si esa información se hubiera conocido entonces? ¿Habría influido en el electorado estadounidense?Respecto a esta situación, el Dr. en Sociología, Historiador y escritor Sergio Fernández Riquelme, hace una serie de consideraciones: "¿Cómo es posible que un señor [Biden] que durante meses ha insultado, con razón o sin razón, a Donald Trump por tener documentos sensibles en su residencia de Mar-a-Lago, de repente no sepa que hay documentos importantísimos en su poder, que estaban ocultos en uno de sus despachos, que de repente salen, ¿de manera posterior a cuando deberían haber sido puestos a disposición del gran público y que además no se cuente lo que hay en ellos? Durante la investigación contra Trump, legítima y justificada, se decía qué papeles y qué informaciones estaba manejando Trump".

