Brasil: capital blindada e "instituciones fortalecidas", mientras la ciudadanía apunta a Bolsonaro

Brasil: capital blindada e "instituciones fortalecidas", mientras la ciudadanía apunta a Bolsonaro

Continúa la investigación por la violencia desatada en la sede del Gobierno, en tanto una encuesta arroja que la mayoría de los brasileños responsabiliza al expresidente por los actos golpistas. Estas y más noticias en 'En Órbita'.

Asalto en Brasil: capital blindada e "instituciones fortalecidas", mientras la ciudadanía apunta a Bolsonaro

Brasilia continúa blindada, en el marco de las amenazas por parte de grupos que responden al exmandatario Jair Bolsonaro.El actual presidente, Luiz Inácio Lula Da Silva, reforzó las medidas de seguridad de la capital, y ordenó el cierre de la Explanada de los Ministerios, ante llamados de retomar las manifestaciones, las cuales posteriormente fueron canceladas.En las redes sociales circularon llamados a "retomar el poder" por parte de los seguidores de Bolsonaro, tras la violencia desatada el domingo 8 en Brasilia, cuando miles de personas invadieron las sedes de los tres poderes del Estado.De acuerdo con el experto, "hay una posición ambigua del expresidente, quien no condena con la vehemencia necesaria estos sucesos, y ha enviado imágenes o mensajes [vía redes sociales] que terminan estimulando estos ataques, en particular a la Justicia".Una encuesta divulgada por el instituto de opinión local Datafolha informó que 55% de los brasileños cree que Bolsonaro es "responsable" por los actos golpistas.En tanto, la Fiscalía solicitó al Supremo Tribunal Federal investigar a los legisladores bolsonaristas André Fernandes, Silvia Waiapi y Clarissa Tércio. Se les acusa de "incitar a actos antidemocráticos" tras el asalto a la sede de los tres poderes en Brasilia el 8 de enero.El presidente Lula ratificó el "derecho a la defensa de los detenidos", aunque subrayó que se castigará a quienes se les comprueben delitos.El exministro de Justicia del Ejecutivo de Bolsonaro, Anderson Torres, se entregará a la Justicia —actualmente se encuentra de vacaciones en EEUU— tras recibir una orden de prisión por su presunto vínculo en el asalto en Brasilia.A criterio de Barros, "de todo este proceso, tras el asalto en Brasilia, no solo el presidente Lula sale fortalecido, sino también las instituciones. Hay que aislar a estos extremistas, realizar una investigación y un castigo ejemplar a los responsables, y mejorar lo que no funcionó el domingo 8"."Esto que ocurrió es el reflejo de una sociedad tremendamente polarizada", agregó el economista y exdirector de Asuntos Económicos de Unasur.En esta edición de En Órbita también nos referimos —entre otros temas— a la situación en Bolivia del gobernador opositor de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.Su entorno presiona por su traslado al Centro de Rehabilitación "Palmasola", en su departamento. El corresponsal de Sputnik en Bolivia, Sebastián Ochoa, se refirió al tema y al estado de reclusión de Camacho.Por otra parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, calificó de "muy buena" la Cumbre de los Líderes de América del Norte, mantenida con su par de EEUU, Joe Biden, y con el primer ministro canadiense Justin Trudeau. Profundizamos en las repercusiones sobre esta instancia.En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

