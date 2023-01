https://sputniknews.lat/20230112/el-ejercito-de-eeuu-con-problemas-para-reclutar-nuevos-soldados-1134573051.html

El Ejército de EEUU: ¿con problemas para reclutar nuevos soldados?

El Ejército de EEUU: ¿con problemas para reclutar nuevos soldados?

El Ejército de Estados Unidos ha tenido problemas para reclutar a jóvenes entre sus filas, advirtió el congresista y exlíder del Comité de Servicios Armados... 12.01.2023, Sputnik Mundo

2023-01-12T03:44+0000

2023-01-12T03:44+0000

2023-01-12T03:46+0000

eeuu

ejército de eeuu

departamento de defensa de eeuu

defensa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/108859/02/1088590247_0:200:2921:1843_1920x0_80_0_0_f7f31a7e818eed9e361bb98b1544b280.jpg

El legislador aseguró que el problema para que más jóvenes se unan a la milicia estadounidense se arrastra desde la pandemia, ya que, por la crisis sanitaria de COVID-19, los reclutadores no pudieron acudir a escuelas, como antes hacían, para llamar a nuevos soldados.A pesar de que las restricciones sanitarias prácticamente se han levantado desde principios de 2022, esto no ha ayudado a aliviar el problema, declaró. Esta situación fue confirmada por el propio secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, quien ratificó que la milicia no ha podido visitar escuelas preparatorias en los últimos dos años.Por ello, el Ejército de Estados Unidos amplía el programa piloto titulado Curso Preparatorio para Futuros Soldados, implementado por primera vez en Fort Jackson, Carolina del Sur, y en el que ya han participado 2.695.El programa le paga a los posibles reclutas para que participen en un programa de formación que dura 90 días. Con éste se espera que, en un futuro, los reclutas puedan participar en programas militares de formación básica.Según datos recogidos por el medio especializado Defensa, el país norteamericano espera reclutar un total de 500.000 jóvenes, a pesar de que el presupuesto contemplado para 2023 abarca sólo a 473.000 y aun cuando la tendencia en los últimos años ha sido a la baja.De acuerdo con un informe de la Oficina de Prensa del Ejército de Estados Unidos realizado por el sargento Anthony Hewitt, en 2022 se reclutaron a 44.900 voluntarios, 25% menos de lo esperado, hasta sumar 466.000 hombres y mujeres, 10.000 menos que los que hubo en 2021.

https://sputniknews.lat/20230111/la-administracion-de-aviacion-de-eeuu-levanta-suspension-de-vuelos-luego-de-falla-en-sistema-1134551661.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, ejército de eeuu, departamento de defensa de eeuu