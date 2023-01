https://sputniknews.lat/20230112/el-proyecto-ferroviario-de-gabriel-boric-genera-polemica-en-chile-1134569659.html

El proyecto ferroviario de Gabriel Boric genera polémica en Chile

El proyecto ferroviario de Gabriel Boric genera polémica en Chile

El presidente chileno, Gabriel Boric, anunció la construcción de un tren que unirá Santiago con Valparaíso, como parte del Plan Nacional de Desarrollo... 12.01.2023, Sputnik Mundo

2023-01-12T04:10+0000

2023-01-12T04:10+0000

2023-01-12T04:10+0000

américa latina

chile

valparaíso

gabriel boric

santiago de chile

tren

transporte

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/01/0c/1134569513_0:165:3071:1892_1920x0_80_0_0_f60b091e55cd98c28b03f42035fa73a4.jpg

El proyecto ferroviario conectará la comuna de Quinta Normal en la capital chilena con El Salto, sector de Viña del Mar, en un viaje recorrerá 172 kilómetros en 90 minutos y que pasará por otras cuatro localidades.Será utilizada parte de la infraestructura ferroviaria existente, con lo que se reducirán los costos. En una primera etapa se invertirán 1.320 millones de dólares y se alcanzarán los 3.820 millones de dólares para finalizar el proyecto.El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, criticó que el proyecto no llega a su ciudad, sino que solo hasta El Salto, en Viña del mar. "Faltaron 12 kilómetros. El tren anunciado por el Gobierno llega a Viña del Mar y no a Valparaíso. Si no se incluye a nuestra ciudad en diseño final, estaremos frente a una nueva señal del abandono del Estado de Chile a Valparaíso", escribió la autoridad en su cuenta de Twitter.Las críticas al proyecto también ponen en duda que haya un ahorro de tiempo respecto al viaje en auto o bus. "No es competitivo", dijo a Emol Alejandra Valencia, académica de la Escuela de Ingeniería de Construcción y Transporte de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.No obstante, Valencia señaló que el proyecto tienen como punto saliente que favorece a las localidades del interior de la Quinta Región que tienen una mala conexión y dependen del servicio de buses para ir hasta la capital.Francisco Riquelme, alcalde de Casablanca, comuna de Valparaíso, no ve el proyecto con buenos ojos : "Se genera una alta expectativa, pero la propuesta de trazado es casi lo mismo que al desaparecida de años atrás". Criticó que el plan no contemple "un componente mixto de pasajeros y carga" que una el puerto de Valparaíso con Santiago. Asimismo, aseguró que será más rápido viajar por la ruta 68, que une la capital con Valparaíso.En este mismo sentido Germán Correa, ex ministro de Transporte del Gobierno de Patricio Aylwin (1990-1994), aseguró en entrevista con Radio y Diario Universidad de Chile que el trazado del proyecto no es novedoso y que se trata de un "remozamiento" de la infraestructura existente. Advirtió asimismo que "la calidad técnica de la vía no sirve" en caso de que se deba usar trenes nuevos.Chile no tiene "una política nacional de desarrollo ferroviario donde haya una visión integral respecto al transporte de carga, transporte de pasajeros", ni una intermodalidad como la que tiene Europa para aplicar en el país, criticó Correa."No es un nuevo proyecto de tren de pasajeros a Valparaíso, como sí han sido otras propuestas tanto públicas como privadas que ha habido en el pasado", dijo el exministro y expuso sus dudas a que se realice el proyecto en los tiempos y costos anunciados.

https://sputniknews.lat/20180801/trenes-recorridos-latinoamerica-1080869958.html

chile

valparaíso

santiago de chile

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

chile, valparaíso, gabriel boric, santiago de chile, tren, transporte