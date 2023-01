https://sputniknews.lat/20230112/el-sistema-sanitario-de-europa-atraviesa-una-grave-crisis-1134578794.html

El sistema sanitario de Europa atraviesa una grave crisis

Los servicios sanitarios de toda Europa atraviesan una grave crisis debido a la recesión económica y a los efectos negativos de la pandemia COVID-19. Todo ello... 12.01.2023, Sputnik Mundo

Los médicos de todo el continente se enfrentan a enormes retos en medio de una "triple epidemia" de COVID-19, gripe estacional y virus respiratorio sincitial (VRS), escribió The Daily Telegraph.El medio explicó que durante los brotes masivos de COVID-19 se dejó de lado toda la atención médica, salvo la más urgente, y ahora se lucha por reducir las listas de espera mientras la inflación récord sigue mermando los presupuestos sanitarios.La fatiga provocada por el aumento de la carga de trabajo debido a la pandemia y las presiones inflacionistas también están haciendo que muchos médicos de toda Europa se planteen dejar su trabajo. Su descontento ya se manifiesta en huelgas generalizadas que recorren prácticamente todo el continente.Reino UnidoEl Reino Unido ha sido el país más afectado por muchos de estos problemas. Durante la semana previa a la Navidad, al menos 15.000 personas murieron mientras el país vive su peor temporada de gripe en una década. Los médicos tienen dificultades debido a la pesada carga de trabajo y a las numerosas huelgas del personal sanitario al tiempo que la nueva variante de coronavirus comenzó a extenderse por el territorio británico. En algunos casos las personas deben esperar la ayuda hasta cuatro días.Los conductores de ambulancias de Inglaterra y Gales confirmaron sus planes de ir a la huelga el 23 de enero para exigir un aumento salarial superior a la inflación, informó el sindicato Unite. Como se ha señalado, en la huelga tomaron parte 2.600 trabajadores de los servicios de ambulancias en las cuatro regiones de Inglaterra y Gales. Al mismo tiempo, 1.000 sindicalistas de Gales también tienen previsto ausentarse del trabajo el 19 de enero.El 23 de enero los miembros del sindicato Unison que representa a casi 1,3 millones de empleados que brindan principalmente servicios públicos, incluida la atención médica y la educación, anunciaron que tampoco acudirán a sus fuentes laborales. Ellos ya participaron en la huelga el 11 de enero, junto con el tercer sindicato GMB.Al mismo tiempo, el 12 de enero la Sociedad Colegiada de Fisioterapia (CSP, por sus siglas en inglés) comunicó que los fisioterapeutas británicos que trabajan para el Servicio Nacional de Salud (NHS, por sus siglas en inglés) anunciaron planes para realizar dos huelgas en demanda de aumentos salariales. Estas convocatorias siguen a la huelga médica de emergencia más grande en 30 años, que tuvo lugar el 21 de diciembre en Inglaterra y Gales. Cubrió a 10.000 conductores de ambulancias, auxiliares de ambulancia y personal de apoyo. Las huelgas fueron organizadas por los tres sindicatos mencionados.Una ola de huelgas ha barrido el Reino Unido desde diciembre de 2022 en el contexto de un fuerte aumento de la inflación (un récord del 10,7 % en casi 40 años) y una caída de los ingresos reales de la población. En particular, los trabajadores ferroviarios, los oficiales de control fronterizo, las enfermeras y los carteros no fueron a trabajar.Las autoridades británicas afirmaron en varias ocasiones que no pueden permitirse aumentar los salarios de las personas empleadas en el sector público debido a la inflación, ya que tales medidas solo conducirían a un mayor aumento de los precios en el país y crearán una carga adicional en el presupuesto.FranciaEste es uno de los países donde se ha declarado la alerta roja. Los problemas de capacidad de los centros sanitarios y la escasez de personal afectaron sobre todo al sistema sanitario francés.Los tiempos de espera en algunos servicios de urgencias llegan a 90 horas. No hay camas en las instalaciones, los pacientes son atendidos en los pasillos y el suministro de medicamentos se está deteriorando.El 6 de enero el presidente francés, Emmanuel Macron, anunció nuevas medidas que se tomarán para sacar al país de una grave crisis sanitaria, señalando que los cambios profundos "llevarán décadas".Entre las medidas anunciadas por el presidente figura una subida salarial.También prometió que el número de paramédicos, que ahora es de 4.000 en Francia, aumentará a 10.000 a finales de 2024.Macron también pidió una revisión de la organización de los horarios de trabajo en los hospitales, así como una mayor autonomía de los servicios de urgencias de cada hospital. El 5 de enero, miles de trabajadores sanitarios se manifestaron en París exigiendo el aumento de los salarios por consulta para los pacientes y mejores condiciones laborales. En verano se produjeron manifestaciones de trabajadores sanitarios en todo el país para reclamar mejores sueldos y más personal, y expresar su descontento con la política sanitaria de las autoridades.Como ya señalaron los sindicatos, en Francia hay una crisis de la atención sanitaria y los trabajadores de la salud llevan tres años intentando llamar la atención sobre la situación de los hospitales públicos y los centros de atención sanitaria y social.AlemaniaA las instituciones médicas alemanas les esperan quiebras "masivas sin precedentes" en 2023 debido al aumento de los costos energéticos, informó Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), citando al director de la Sociedad Alemana de Hospitales (una asociación del sector), Gerald Gass.Agregó que el apoyo financiero del Gobierno alemán a los hospitales en 2022 "no ha logrado compensar el déficit financiero estructural del sector debido al aumento de los costos" como consecuencia de la subida de los precios de la energía. La promesa del ministro de Sanidad, Karl Lauterbach, de que la medicina "tendría prioridad sobre el ahorro de costos" a ojos del Gobierno federal "ha resultado ser una promesa vacía", afirmó el presidente de la asociación a tiempo de precisar que el déficit total del sector será de "casi 15.000 millones de euros" en 2023.Al mismo tiempo, las policlínicas tienen problemas de personal. La escasez de especialistas es particularmente acuciante entre el personal de enfermería, así lo afirma el 90% de los centros sanitarios. La escasez de enfermeras aumentó un 43% en medicina general y un 20% en cuidados intensivos, hasta 20.600 y 7.900 enfermeras respectivamente a lo largo del año.La organización encuestó a 309 hospitales generales con capacidad para más de 100 pacientes. La encuesta a los directores de hospital se llevó a cabo desde mediados de abril hasta finales de junio de 2022.EspañaEn este país la falta de recursos, el aumento de los virus invernales y las huelgas programadas por el personal sanitario en al menos seis regiones diferentes han sido las causas del aumento del tiempo de espera para ver a un médico, que ahora es de 8,8 días de media.Las regiones con mayores tiempos de espera son Cataluña y la Comunidad Valenciana, donde el plazo medio supera los 10 días.Otros países de EuropaAlgunos países, como Dinamarca y Finlandia, afrontan mejor que otros el problema de la atención sanitaria. Esto se debe en parte a la capacidad sobrante que tenían antes de la pandemia, pero también al número de personal médico y a la posibilidad de repartir la carga de trabajo de forma más equitativa, explica un artículo. Sin embargo, en la mayoría de los países, incluidos Francia, Alemania, Italia, Irlanda, Portugal y Polonia, el tiempo medio de espera de los pacientes es el mismo que en el Reino Unido, o incluso mayor.

