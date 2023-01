https://sputniknews.lat/20230112/los-batallones-verdes-de-honduras-la-apuesta-de-xiomara-castro-para-proteger-el-medioambiente-1134594129.html

Los batallones verdes de Honduras: la apuesta de Xiomara Castro para proteger el medioambiente

A poco de asumir el Gobierno de Honduras, Xiomara Castro, ensayó una novedosa manera de proteger el medioambiente en su país. Creó tres batallones militares... 12.01.2023, Sputnik Mundo

2023-01-12T18:30+0000

2023-01-12

2023-01-12T18:30+0000

El mundo actual exige que las Fuerzas Armadas de los países no solo estén preparadas para posibles conflictos armados sino para un desafío cada vez más relevante para cualquier nación: el combate contra el cambio climático y las amenazas que sufren los recursos naturales.En Honduras, esto parece haber sido comprendido a cabalidad por el Gobierno liderado por Xiomara Castro, que desde su gestión dio un nuevo impulso a las unidades militares destinadas específicamente a la tarea ambiental. La idea ya había nacido en 2006 durante el Gobierno de su esposo, Manuel Zelaya (2006-2009), cuando se creó el primer cuerpo del Ejército con objetivo ambiental dentro de la entonces denominada Dirección de Apoyo Ecológico y la Naturaleza.La creación de Zelaya cambió su denominación en los años siguientes para pasar a llamarse Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiental, conocido con la denominación de C-9 o, de manera más informal, Comando del Bosque. Si bien continuó existiendo tras el golpe de Estado contra Zelaya, no tuvo el respaldo logístico que busca darle el nuevo Gobierno de Castro y en varias oportunidades actuó con asistencia de organismos de EEUU.Tras su asunción en enero de 2022, la presidenta hondureña tuvo como objetivo relanzar este tipo de cuerpos militares. Así es que el 30 de mayo de ese año, coincidiendo con el Día del Árbol, se presentó el primer Batallón Verde de Protección Ambiental, un cuerpo de 2.000 "soldados ambientales" destinados específicamente a las tareas ambientales.Bajo el lema "Guardianes implacables en la defensa de la biósfera", el batallón nació con la misión específica de proteger los bosques de la tala ilegal, uno de los principales problemas en varias zonas del país centroamericano. De todas maneras, también deberá dar protección a las poblaciones rurales y combatir el narcotráfico en esas áreas donde su accionar también pone en peligro al medio ambiente.Luego de su creación, José Manuel Zelaya Rosales, quien es secretario de Defensa hondureño, sintetizó a través de sus redes sociales los cuatro objetivos básicos de los batallones:En su inauguración, Xiomara Castro adelantó que aquel batallón no sería el único, ya que el plan preveía la creación de tres batallones de 2.000 efectivos cada uno. En efecto, el segundo batallón se lanzó en diciembre de 2022, ya con la tarea específica de combatir la tala ilegal en zonas específicas como la Reserva Biológica Guaymoreto, el Parque Nacional Jeanette Kawas o el Parque Punta Izopo, entre otros.En diciembre también se lanzó el tercer y el último batallón ambiental, completando el plan anunciado en mayo de 2022. En el acto de lanzamiento, que coincidió con el aniversario del Ejército de Honduras, Castro destacó que las Fuerzas Armadas del país están "modernizadas" y han sabido cumplir en misiones que no son las tradicionales como la lucha contra el narcotráfico, el salvamento en situaciones de emergencia y "la lucha por la protección y conservación del medio ambiente".La prioridad que el Gobierno da a estos batallones pudo verse también en los primeros días de 2023. El 9 de enero, el ministro Zelaya celebró las maniobras para dar "certificación de oficiales en manejo de fuego, legislación y protección ambiental" a los batallones que integran el Comando del Bosque.Durante su primer año de funcionamiento, los batallones verdes no solo participaron en la extinción de incendios sino también de tareas de reforestación en varios puntos del país.Al mismo tiempo, participaron en operaciones para recuperar animales víctimas del tráfico ilegal de especies exóticas. En junio de 2022, en una de sus primeras acciones, se logró rescatar a dos cachorros de leopardo que estaban a punto de ser traficados.En agosto, se capturó a un hombre que trasladaba ilegalmente una guacamaya y la rehabilitó para reinsertarla en su hábitat. De hecho, la recuperación de especies protegidas o amenazadas es otra de las tareas asignadas a los batallones verdes.

