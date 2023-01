https://sputniknews.lat/20230112/los-republicanos-del-congreso-investigaran-mal-manejo-de-documentos-clasificados-por-parte-de-biden-1134586067.html

Los republicanos del Congreso investigarán mal manejo de documentos clasificados por parte de Biden

Los republicanos del Congreso investigarán mal manejo de documentos clasificados por parte de Biden

Los republicanos en el Congreso investigarán el mal manejo por parte del presidente estadounidense, Joe Biden, de documentos gubernamentales clasificados de su... 12.01.2023, Sputnik Mundo

2023-01-12T17:20+0000

2023-01-12T17:20+0000

2023-01-12T17:20+0000

joe biden

internacional

eeuu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/01/03/1134271109_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_10230bc06ed2cfae840980ea3cf3b4d7.jpg

Biden 'cara de póker': hallan documentos clasificados en su oficina privada, pero él no sabe nada Biden 'cara de póker': hallan documentos clasificados en su oficina privada, pero él no sabe nada

Los abogados de Biden encontraron un segundo lote de documentos secretos de su vicepresidencia en una nueva ubicación, justo un día después de que el presidente dijera que estaba "sorprendido" al enterarse del primer conjunto de registros descubiertos en su oficina privada en Washington."Me informaron sobre este descubrimiento y me sorprendió saber que había registros del Gobierno que fueron llevados allí a esa oficina, pero no sé lo que hay en los documentos", dijo Biden a los periodistas el 10 de enero. Los asistentes de Biden descubrieron el segundo alijo de documentos secretos como parte de un esfuerzo por registrar las antiguas oficinas de Biden en busca de otros documentos que deban ser entregados a los Archivos Nacionales y al Departamento de Justicia, informaron los medios de comunicación el 11 de enero. No está claro cuántos documentos se encontraron en el segundo lote, cuándo o dónde fueron descubiertos, añade el informe.Al parecer, el primer conjunto de documentos fue descubierto en noviembre de 2022, pocos días antes de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos. Los abogados de Biden encontraron archivos clasificados mientras despejaban el espacio de su oficina en el Penn Center, un centro de estudios con sede en Washington. El abogado especial de la Casa Blanca afirmó que se puso inmediatamente en contacto con los Archivos Nacionales de EEUU, que remitieron la información al Departamento de Justicia.El 9 de enero los medios de comunicación informaron que el fiscal general de EEUU, Merrick Garland, designó a un fiscal federal para investigar cómo el material clasificado terminó en dicha oficina.Según los medios de comunicación, el alijo de documentos secretos incluía memorandos e informes de los servicios de inteligencia estadounidenses sobre Ucrania, Irán y el Reino Unido fechados entre 2013 y 2016. Algunos de los archivos estaban etiquetados como "Alto secreto", con la designación de "información sensible compartimentada" (SCI, por sus siglas en inglés), utilizada para información altamente sensible obtenida de fuentes de inteligencia estadounidenses, añade el informe. Se agrega que los archivos también contenían material relacionado con los preparativos del funeral del hijo del presidente, Beau Biden.

https://sputniknews.lat/20230110/material-de-inteligencia-sobre-ucrania-iran-y-reino-unido-hallado-en-oficina-privada-de-joe-biden-1134519524.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

joe biden, eeuu