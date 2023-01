Shakira dice que la cambiaron "por un Twingo", pero ella publicitó ese auto en 1995

https://sputniknews.lat/20230112/shakira-dice-que-la-cambiaron-por-un-twingo-pero-ella-publicito-ese-auto-en-1995-1134601831.html

En 1993, la compañía francesa Renault sorprendió con el Twingo, un vehículo familiar que llamó la atención por sus colores vivos y su forma redondeada. A pesar de la amarga alusión en el último éxito de Shakira, la colombiana supo ser la encargada de presentar el modelo en Bogotá en 1995.Bastó con una referencia en la nueva canción de la cantante colombiana Shakira y el DJ argentino Bizarrap para que el Renault Twingo, uno de los modelos de automóviles más recordados de los últimos 30 años, resucitara en la memoria de millones de personas alrededor del mundo y se colocara entre las tendencias de todas las redes sociales."Cambiaste un Ferrari por un Twingo", suelta Shakira en medio de su nuevo éxito, repleto de alusiones desafiantes contra su expareja, el futbolista español Gerard Piqué. La llegada del Twingo a América Latina no fue inmediata, pero sí por todo lo alto. El modelo inicial se ensambló en Colombia y Uruguay (que buscaba aprovechar el Mercosur para abastecer el mercado brasileño) durante los primeros años.Precisamente, su lanzamiento en Colombia tuvo como protagonista a la misma Shakira, que 30 años después volvió a poner la marca en la palestra. Y es que el lanzamiento del vehículo para el mercado colombiano se hizo en noviembre de 1995 en el Salón del Automóvil de Bogotá y, para darle un toque musical al evento, los organizadores optaron por la entonces casi desconocida Shakira.Para entonces, la cantante oriunda de Barranquilla acababa de lanzar su tercer álbum, pero el primero que pasaría a la historia: Pies Descalzos.El Renault Twingo fue presentado oficialmente en el Salón del Automóvil de París de 1992, donde no solo llamó la atención por su particular nombre —combinación de los ritmos Swing, Twist y Tango—, sino también por su carrocería redondeada y sus colores brillantes, algo poco común en los automóviles familiares hasta la época.A pesar de las críticas por su forma y colores, el modelo pasó a la historia por ser uno de los primeros que logró publicitarse más como un concepto que por sus especificaciones mecánicas. Invéntate cómo vivirlo, era el eslogan.En efecto, Renault lo promocionó como un coche pensado para jóvenes, utilitario y económico y que, a pesar de ser compacto, lograba ser espacioso por dentro. Las primeras publicidades incluso destacaban que los asientos podían reclinarse completamente hasta hacerse cama.Si bien el verso de Shakira sobre el Twingo apunta más a señalar que el deportista bajó de calidad al cambiar de pareja, las palabras de la colombiana sirvieron para traer a la memoria un modelo que supo ser revolucionario y polémico en la década de 1990.

