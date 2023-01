https://sputniknews.lat/20230113/cual-es-el-juego-geopolitico-de-turquia-1134608651.html

¿Cuál es el juego geopolítico de Turquía?

En el marco de los acuerdos entre Rusia, Turquía y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para permitir la exportación de productos agrícolas desde... 13.01.2023, Sputnik Mundo

En julio del año pasado, Rusia, Turquía y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) firmaron un acuerdo que buscó desbloquear la exportación de grano y fertilizantes de Ucrania en medio del conflicto. Los representantes del Gobierno ucraniano firmaron un documento similar con Ankara y representantes de la ONU. En este marco, "la posición de Turquía con respecto al conflicto en Ucrania ubica a este país en un marco de negociaciones internacionales de suma importancia", indicó Moggia.Desde el momento en que Ankara se ofrece como mediador entre Moscú y Kiev, "Turquía se posiciona como un gran eje de puente entre Asia y Europa" y "sale con grandes ganancias, manteniendo lazos con Europa por estar dentro de la OTAN". Sin embargo, "no creo que sea un socio molesto para Occidente, ya que Europa necesita de Turquía más allá de la poca simpatía hacia Erdogan", concluyó.La ASEAN adquiere un carácter estratégico para EEUU en la pugna con ChinaLa potencia norteamericana renueva su interés estratégico en la ASEAN en una "cumbre histórica", dijo a Sputnik la especialista en Asia-Pacífico, Clara Sánchez.Estados Unidos y los países de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN) siguen comprometidos con la desnuclearización de la península de Corea, según su comunicado conjunto. La cumbre EEUU-ASEAN se celebró en Washington en el pasado mes de mayo. La ASEAN aglutina a Birmania, Brunéi, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Singapur, Tailandia y Vietnam. "Esta cumbre en territorio norteamericano fue histórica en varios sentidos", indicó la investigadora argentina.Además, "fue el puntapié de una gira que hizo el presidente Biden por Corea y Japón, donde participó en la cumbre del QUAD". Todo ello habla de la importancia estratégica de la región que China interpreta como el Asia-Pacífico, "siendo esta zona una de las de más relevancia geoestratégica en este momento". Tanto el Sudeste de Asia, como el Índico y el Pacífico sur, pasan a ser pasos estratégicos, "no solo para el comercio internacional, sino para la contención del avance de China", concluyó.Las potencias emergentes lograron marcar su agenda en la COP27Los posicionamientos del mundo emergente en la COP27 implicó un "incipiente cambio cualitativo", expresó en M24 el investigador argentino Juan Constant.La temperatura del planeta sigue en ascenso y las consecuencias de esto son cada vez más palpables y más terribles, "principalmente para los países periféricos y semiperiféricos, por lo que esta Conferencia no implicará cambios tangibles", afirmó. Lo que si es destacable es que "se vislumbró cierto giro que expresa el nuevo peso geopolítico de las potencias emergentes multipolares, que lograron poner en agenda una serie de ejes", indicó Constant.En este sentido, "los países en desarrollo lograron poner en el centro de la discusión la cuestión de los daños y las pérdidas que han generado para el Sur Global estos cambios climáticos contemporáneos, quienes son los más damnificados por las consecuencias", sostuvo. Por su parte, "los países desarrollados, responsables del cambio climático, que debieran hacerse cargo con recursos reales y propios, ni siquiera han cumplido con el aporte del fondo de mitigación y adaptación al cambio climático", concluyó.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y doctorando en Estudios Globales, Santiago Caetano, realizó un análisis sobre la cooperación internacional en torno a las políticas de desarrollo sostenible.'El día que me hice fuerte'En Sputnik y M24 estuvimos en contacto con el coordinador de la productora uruguaya La Casa del Árbol, Álvaro Adib. Con él dialogamos sobre El día que me hice fuerte, el cual es un formato televisivo infantil creado por la Prix Jeunesse Foundation de Múnich, Alemania.

2023

