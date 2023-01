https://sputniknews.lat/20230113/decrecimiento-e-inflacion-las-proyecciones-para-la-economia-chilena-en-el-2023-1134606716.html

Decrecimiento e inflación: las proyecciones para la economía chilena en el 2023

El último informe del Banco Mundial advierte que la economía chilena tendrá un decrecimiento del -0,9% en 2023. Sputnik conversó con dos expertos para conocer... 13.01.2023, Sputnik Mundo

Según las proyecciones económicas del Banco Mundial (BM), en el 2023 habrá una desaceleración en América Latina y el Caribe, región que crecerá solo un 1,3%, y se recuperará en 2024, con un 2,4%. Las economías más afectadas serán las de Chile y Haití, con un decrecimiento de -0,9% y -1,1% respectivamente."Es probable que la economía de Chile se contraiga a lo largo del año, debido a que la baja en los ingresos reales erosionará el consumo", advierte el reporte del organismo financiero.No obstante, "esta proyección de 0,9 negativa es mejor que la que teníamos presente, que era de 1,5 hacia abajo. Entonces hay una pequeña mejora", aseguró a Sputnik el ingeniero comercial Álvaro Gallegos, experto en materias de regulación financiera, exasesor del Ministerio de Hacienda y ex superintendente de Pensiones durante la segunda administración de Michelle Bachelet (2014-2018).Gallegos explicó que esta leve mejoría en la proyección se debe a la nueva tendencia que hay para los metales y, sobre todo, a que el precio del cobre se "ha recuperado bastante. Eso implica un gran alivio fiscal y mejora las condiciones para el país".El valor de la libra de cobre llegó a los 4 dólares, lo que aumentaría los ingresos fiscales adicionales por hasta 800 millones de dólares para el 2023.La ola inflacionaria que se arrastra en ChileDesde el estallido social, pero principalmente producto de la pandemia de COVID-19, Chile registra altos niveles de inflación, lo cual ha repercutido en el encarecimiento de la vida en el país sudamericano.Para el economista Manuel Pérez Trujillo la ola inflacionaria que afecta a Chile se debe a diferentes factores, entre ellos la liquidez que se insertó en el mercado para mantener el nivel de consumo de los hogares durante la pandemia, como los retiros del 10% del Sistema de Fondos de Pensiones que se realizaron durante el segundo Gobierno de Sebastián Piñera (2018-2022).Otro factor para Pérez Trujillo fue el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), una ayuda económica para mantener el nivel de consumo de los hogares más afectados por la crisis sanitaria, que se efectuó hasta finales de 2021.El académico explicó que la situación internacional también es un factor importante en el encarecimiento de la vida que se vive en el país. Lo que ahora repercute en la inflación es el conflicto en Ucrania."En ese sentido, la recuperación que estábamos viendo a finales del año 2021, y principios del 2022 de la economía a nivel global, se vio deteriorada por el conflicto entre Rusia y Ucrania, que sin lugar a dudas provocó una presión de nuevo sobre los precios, sobre la inflación, derivado del efecto negativo que esto tuvo sobre los precios energéticos", dijo Pérez Trujillo.Las sanciones antirrusas han impactado en diversos productos, principalmente en el sector energético y primario. "Aquí la situación geopolítica ha impactado muchísimo sobre la actividad económica a nivel global", enfatizó.El desempleo y la incertidumbre política en ChilePérez Trujillo explicó que la caída del crecimiento económico impacta directamente a la creación de nuevos empleos."Siempre que hay una situación de recesión, lo que acaba sucediendo dentro del mercado laboral es que se destruye el empleo formal y empieza a incrementarse el empleo informal", sostuvo.La tasa de ocupación informal en Chile llegó hasta el 27,3% en noviembre de 2022, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. Asimismo, la tasa de desocupación alcanzó el 7,9% de la población.El exasesor del Ministerio de Hacienda explicó que miles personas se han retirado del mercado laboral y que esa baja en la fuerza laboral no es una buena noticia para el país.La situación geopolítica internacional ha traído una incertidumbre a la economía chilena. Sin embargo, no es lo único que ha traído inestabilidad, puesto que el país sudamericano, desde el 2020, busca vías para la elaboración de una nueva Constitución.El economista explicó que hay muchas variables que están afectando a la economía chilena y muchas de ellas no son controladas, como las externas."El contexto de incertidumbre es bastante amplio, a lo cual se le suma la incertidumbre política que debiera de ir corrigiéndose con este nuevo intento de elaboración de una constitución para el país. Eso a nivel interno, yo creo que desde el ámbito político es lo más, lo más urgente, lo más controlable, seguramente", dijo.Finalmente, Pérez Trujillo señaló que a mayor certidumbre en lo político, mayor será la confianza generada en los inversionistas, lo que "ayudaría a impulsar la inversión y, por tanto, fortalecería el crecimiento económico del país".

