En EEUU se hartan cada vez más de Ucrania

En EEUU se hartan cada vez más de UcraniaEn EEUU cada vez más voces se alzan, tanto contra el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, como contra la Casa Blanca. Así, Doug Bandow, miembro principal del Cato Institute, ex asistente especial del presidente Ronald Reagan, autor de Foreign Follies: America's New Global Empire, ha publicado una editorial al respecto en la revista The American Conservative bajo el título 'Desinformación ucraniana'.El autor concluye que tal vez sea hora de que EEUU establezca su propio Centro para Contrarrestar la Desinformación ucraniana.Bidengate: escalada del escándaloEl llamado caso "Bidengate" –como bautizaron el doble hallazgo de documentos clasificados que el actual presidente de EEUU, Joe Biden, en tiempos de su vicepresidencia guardaba en lugares indebidos-, cobra fuerza, pero al mismo tiempo plantea cada vez más preguntas ya que su desarrollo está frenado por los demócratas.Lula inicia la limpieza de la administración nacionalEl intento de ocupación de las sedes de los poderes públicos brasileños el pasado 8 de enero generó una alerta en el recién asumido tercer Gobierno de Luiz Inacio "Lula" Da Silva. La investigación sobre quienes financiaron las manifestaciones que pedían un golpe de Estado, ya ha identificado a personas y empresas involucradas.Lula anunció que eliminará la influencia del bolsonarismo de la Administración pública a partir del reemplazo de funcionarios de origen militar por otros de procedencia civil. Octavo Mandamiento conversó al respecto con Rafael Castilho, sociólogo brasileño y coordinador de proyectos de la Fundação Escola de Sociologia E Política de São Paulo.Según el analista, "en este momento, Lula tiene una situación más favorable porque tiene el apoyo de la parte de la población que no apoya las protestas violentas"Números 'maduros'El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, presentó ante la Asamblea Nacional la memoria y cuenta de la gestión de su Gobierno durante 2022, ante la Asamblea Nacional. Calificó los logros como "de resistencia" y "resultados positivos", considerando la difícil situación que atraviesa Venezuela debido a las sanciones impuestas por EEUU.Octavo Mandamiento conversó al respecto con Francisco González, especialista en sistemas de integración regional y abogado venezolano.Invitamos a los oyentes de Octavo mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Sebastián Tapia y Cristian Galindo.

